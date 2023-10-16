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Лондонский кинофестиваль объявил лауреатов

Автор: Илья Кувшинов

16 октября 2023

Гран-при за лучший фильм досталось драме «Зла не существует»

15 октября состоялась церемония закрытия Лондонского кинофестиваля, который ежегодно проводится Британским институтом кино (BFI).

Гран-при за лучший фильм основного конкурса досталось японской драме ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ (Aku wa sonzai shinai) от режиссера оскароносного СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ Рюсукэ Хамагути. Ранее в этом году лента также удостоилась гран-при жюри и приза ФИПРЕССИ Венецианского кинофестиваля.

Награду за лучший игровой полнометражный дебют получила лента Мики Густавсон РАЙ ГОРИТ (Paradiset brinner). Лучшим документальным фильмом была признана работа Лины Суалем ПРОЩАЙ, ТВЕРИЯ (Bye Bye Tiberias), посвященная жизни женщин в Палестине: в частности, отношениям режиссера с ее матерью – актрисой Хиам Аббасс.

Лучшим короткометражным фильмом жюри назвали "The Archie: Queer Nigerians" Симисолаолува Аканде.

Фото: кадр из фильма ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

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