«Собиратель душ» стал самым кассовым независимым фильмом 2024 года
Автор: Илья Кувшинов
17 августа 2024
Лента смогла перешагнуть барьер в $100 млн в мировом прокате
Хоррор компании Neon СОБИРАТЕЛЬ ДУШ смог перешагнуть рубеж в $100 млн в мировом прокате, что делает ленту самым кассовым независимым релизом этого года.
В Америке проект Осгуда Перкинса заработал $72 млн. Стоит отметить, что Россия принесла в международную копилку фильма более $3,4 млн (по данным на 11 августа).
Помимо этого, СОБИРАТЕЛЬ ДУШ также стал самым кассовым фильмом ужасов со взрослым рейтингом R в 2024 году. Ранее картина c Майкой Монро и Николасом Кейджем также удостоилась звания самого успешного релиза компании Neon в США, побив результат оскароносных ПАРАЗИТОВ ($53 млн)
Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
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