Джордж Лукас возглавил список знаменитостей-миллиардеров Forbes за 2024 год

Состояние режиссера оценивается в $5,5 млрд

Forbes составил топ знаменитостей, чьей состояние в этом году превысило 1 млрд долларов. Всего в список попали 14 представителей кино и телевидения, музыкантов, спортсменов.

Рейтинг возглавил Джордж Лукас – состояние создателя ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН оценивается в $5,5 млрд. Издание отмечает, что он является самой богатой знаменитостью во многом благодаря компании LucasFilm, которую Лукас продал Disney в 2012 году за более чем $4 млрд. Стоит отметить, что кинематографист стал миллиардером в 1997 году.

Второе место досталось Стивену Спилбергу ($4,8 млрд) – в 1994 году постановщик стал первым режиссером, которому удалось попасть в престижный список. Подчеркивается, что Спилберг до сих пор получает отчисления от каждого проданного билета в тематических парках Universal благодаря серии фильмов об Индиане Джонсе.

Бронза ушла Майклу Джордану ($3,2 млрд). Баскетболист стал первым спортсменом-миллиардером в 2015 году, заработав подобную сумму благодаря партнерству с брендами вроде Nike. В августе 2023 года Джордан также продал баскетбольную команду «Шарлотт Хорнетс» за $3 млрд – в 2010 году она обошлась ему всего в $175 млн.

Также в списке самых богатых знаменитостей оказались Опра Уинфри ($2,8 млрд), Jay-Z ($2,5 млрд), Ким Кардашьян ($1,7 млрд), Питер Джексон ($1,5 млрд), Тайлер Перри ($1,4 млрд), Рианна ($1,4 млрд), Тайгер Вудс ($1,3 млрд), ЛеБрон Джеймс ($1,2 млрд), Мэджик Джонсон ($1,2 млрд), Дик Вульф ($1,2 млрд) и Тейлор Свифт ($1,1 млрд).

Фото: кадр со съемок фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ