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«НМГ Кинопрокат» и ГК «Рики» стали партнерами по дистрибуции проектов о Малышариках и Смешариках

Автор: БК

15 мая 2023

Сборник выйдет 19 октября этого года, а картина — в следующем году

15 мая 2023 года ГК «Рики» объявила о партнерстве с компанией «НМГ Кинопрокат», которая становится официальным дистрибьютором двух проектов: полнометражного игрового фильма МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ и киноальманаха о Смешариках.

«Нам очень приятно, что именно «НМГ Кинопрокат» займется продвижением на территории России двух наших флагманских проектов. В особенности, когда мы впервые снимаем полнометражное игровое семейное кино, выбор такого партнера стратегически важен. В следующем году мы презентуем первый полнометражный фильм о Малышариках. А уже этой осенью, благодаря нашему партнеру, зрители увидят ироничное и одновременно философское отражение повседневной жизни в киноальманахе о Смешариках. Уверена, что вместе у нас все получится», — прокомментировала Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».

По случаю 20-летия анимационного сериала «Смешарики» 19 октября 2023 года в российский прокат выйдет юбилейный альманах о жителях Ромашковой долины. Это сборник, состоящий из четырех короткометражных фильмов, хронометражем по 14 минут. Каждый сюжет будет представлен в уникальном киножанре и содержать отсылки к шедеврам мирового кинематографа. По заявлению создателей, над сценарием работают очень известные авторы. 

Второй проект в рамках партнерства — это семейный музыкальный анимационный фильм МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Картина станет приквелом, и расскажет откуда взялись Малышарики, где они живут и кто же разговаривает с ними на протяжении пяти сезонов. Режиссерами проекта выступят Оксана Бычкова, известная по таким картинам, как ПИТЕР FM и ОКНО В ЕВРОПУ и Катерина Савчук, работающая над анимационными сериалами «Малышарики», «Тима и Тома», «Смешарики». Релиз фильма запланирован на четвертый квартал 2024 года. Съемки картины проходят в Москве. Фильм выполнен в технологии совмещения видеосъемки и компьютерной анимации. Над сценарием работают авторы из творческой группы проекта «Малышарики»: Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж. Продюсер фильма — Аня Кораблева.

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