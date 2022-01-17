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«Марс Медиа», Андрей Золотарев и Алена Акимова заключили соглашение на производство фильмов

Автор: Виолетта Палий

17 января 2022

Срок действия сотрудничества составит три года

Компания «Марс Медиа» и Андрей Золотарев с Аленой Акимовой, сопродюсеры компании «Иней», заключили трехлетнее соглашение о совместном производстве полнометражных фильмов.  В рамках сотрудничества компания «Иней» подготовит сценарии для совместной реализации.

Андрей Золотарев — российский сценарист, работавший над проектами ПРИЗРАК, ТРЕНЕР, ПРИТЯЖЕНИЕ, СПУТНИК, дилогией ЛЕД, сериалом «Триггер» и другим.

В настоящее время в разработке компаний находятся 4 разножанровых проекта, один из которых расскажет о непростом общении человека и искусственного интеллекта. История основана на вполне реальных прогнозах о том, что будет, когда нейросетям позволят обучаться бесконтрольно. 

Андрей Золотарев: «"Марс Медиа" – одна из самых мощных компаний на нашем рынке, и мы рады попробовать сделать что-то большое и хорошее вместе. Тем более, что у нас уже есть опыт работы и сложились отличные отношения, что очень важно для такой связки. Это та ситуация, когда партнеры действительно доверяют друг другу и мы им за это благодарны. Скоро нам будет, что предложить прокату».      

Рубен Дишдишян: «Я очень рад  этому сотрудничеству. Наши друзья и партнеры из компании «Иней» – талантливые, креативные ребята. Надеюсь, наше совместное творчество будет успешным, плодотворным  и интересным для зрителей».

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