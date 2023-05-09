Выход приквела «Игры престолов» перенесен из-за забастовки сценаристов

Судьба «Межевого рыцаря» под вопросом

Из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки (WGA) приостановлена работа над созданием нового приквела сериала «Игра престолов». Сценарная комната проекта «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» от HBO временно распущена. Об этом сообщил писатель Джордж Р. Р. Мартин на своем сайте.

«Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — отметил автор вселенной «Песни льда и огня».

Мартин поддерживает забастовку сценаристов, которая началась 2 мая. Сам он впервые участвовал в стачке WGA 1998 года, которая стала самой продолжительной в истории Голливуда, продлившись 22 недели. Писатель надеется, что и в этот раз акция будет проходить достаточно долго, чтобы студии одумались — он не верит в быстрое разрешение противоречий между авторами и заказчиками.

Мартин также рассказал о других телепроектах, над которыми работает. Второй сезон «Дома дракона» начали снимать еще 11 апреля, работа над сценариями была завершена почти в полном объеме, поэтому забастовка WGA не повлияет на проект. Уже отснят второй сезон «Темных ветров», завершен пост-продакшн. AMC выпустит продолжение психологического триллера летом 2023 года, однако сейчас не принято решение о работе над третьим сезоном сериала. Сервис Peacock (принадлежит NBCUniversal) отказался от разработки сериала по саге Мартина «Дикие карты». Вероятнее всего, проект будет реализован, но на другой платформе. Переговоры начнутся после окончания забастовки.