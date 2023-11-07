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Marvel готова идти на риски с перезагрузкой «Блэйда»

Автор: Илья Кувшинов

7 ноября 2023

Студия планирует снимать фильм со взрослым рейтингом R

Несмотря на проблемы за кадром, у грядущей перезагрузки БЛЭЙДА с Махершалой Али в главной роли есть потенциал. В интервью Deadline режиссер Ян Деманж сообщил, что Marvel будет делать проект с прицелом на возрастной рейтинг R – дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

«Они разрешили мне снимать картину с рейтингом R, что для меня крайне важно, – отметил постановщик. – Я хочу привнести в БЛЭЙДА более личный аспект. Но мы собираемся и повеселиться, потому что Махершала – глубокий актер. В нем есть и достоинство, и честность, но есть и свирепость, которую хотелось бы высвободить и перенести на экран».

На данный момент, в кинематографической вселенной Marvel не было ни одной картины со взрослым рейтингом – по словам Кевина Файги, первым подобным фильмом окажется ДЭДПУЛ 3. Также в январе 2024 года на сервисе Disney+ стартует спин-офф «Соколиного глаза» – сериал «Эхо» – который уже получил рейтинг TV-MA (18+).

Напомним, что над новой версией сценария БЛЭЙДА работает соавтор ЛОГАНА Майкл Грин. По слухам, студия намеревается снять фильм с бюджетом в $100 млн, что довольно низкобюджетно по меркам Marvel.

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