Сервис Max стал лидером среди стримингов по рейтингу общей удовлетворенности

Netflix смог занять лишь шестое место

Согласно результатам отчета Whip Media за 2023 год, сервис Max медиахолдинга Warner Bros. Discovery получил самый высокий рейтинг общей удовлетворенности клиентов среди потоковых сервисов в США. Об этом сообщает Variety.

Стриминг уже второй год подряд занимает первое место. Несмотря на то, что подписчики положительно оценивают качество и количество контента на сервисе, рейтинг Max в этом году все равно упал с 94 до 88%.

Второе и третье место в чарте досталось двум стримингам The Walt Disney Company – Hulu и Disney+ соответственно.

Четвертое место пришлось на долю Apple TV+, рейтинг общей удовлетворенности сервисом вырос с 76 до 81%. Замкнул пятерку Paramount+, получивший 79%, как и в прошлом году.

Netflix, занимавший два года назад второе место в опросе Whip Media, теперь опустился на шестую строчку. Пользователям все еще нравится библиотека сервиса, однако под вопросом оказывается его общая ценность. Так или иначе, Netflix все еще остается самым незаменимым сервисом – сразу 27% респондентов заявили, что оставили бы его в качестве единственного стриминга. Правда, стоит отметить, что в 2021 году результат составлял 41%.

Наибольший прирост в рейтинге общей удовлетворенности показал Peacock компании NBCUniversal – с 68 до 74%. Тем не менее, в списке лучших онлайн-кинотеатров он поделил последнее место c Amazon Prime Video (также 74%).

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