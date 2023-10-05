top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Сервис Max стал лидером среди стримингов по рейтингу общей удовлетворенности

Сервис Max стал лидером среди стримингов по рейтингу общей удовлетворенности

Автор: Илья Кувшинов

5 октября 2023

Netflix смог занять лишь шестое место

Согласно результатам отчета Whip Media за 2023 год, сервис Max медиахолдинга Warner Bros. Discovery получил самый высокий рейтинг общей удовлетворенности клиентов среди потоковых сервисов в США. Об этом сообщает Variety.

Стриминг уже второй год подряд занимает первое место. Несмотря на то, что подписчики положительно оценивают качество и количество контента на сервисе, рейтинг Max в этом году все равно упал с 94 до 88%.

Второе и третье место в чарте досталось двум стримингам The Walt Disney Company – Hulu и Disney+ соответственно.

Четвертое место пришлось на долю Apple TV+, рейтинг общей удовлетворенности сервисом вырос с 76 до 81%. Замкнул пятерку Paramount+, получивший 79%, как и в прошлом году.

Netflix, занимавший два года назад второе место в опросе Whip Media, теперь опустился на шестую строчку. Пользователям все еще нравится библиотека сервиса, однако под вопросом оказывается его общая ценность. Так или иначе, Netflix все еще остается самым незаменимым сервисом – сразу 27% респондентов заявили, что оставили бы его в качестве единственного стриминга. Правда, стоит отметить, что в 2021 году результат составлял 41%.

Наибольший прирост в рейтинге общей удовлетворенности показал Peacock компании NBCUniversal – с 68 до 74%. Тем не менее, в списке лучших онлайн-кинотеатров он поделил последнее место c Amazon Prime Video (также 74%).

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Касса четверга: «Неудержимые 4» продолжают лидировать
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Безбашенная»
Подробнее
Голливудские студии начинают возобновлять работу после забастовки сценаристов
Подробнее
О крушении глубоководного аппарата «Титан» снимут фильм
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 25 сентября – 1 октября
Подробнее
Эмир Кустурица собирается экранизировать роман Евгения Водолазкина
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках октября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Великая ирония» cтартовала со второй строчки
Подробнее
Андрей Звягинцев приступит к съемкам нового фильма в следующем году
Подробнее
Касса России: «Неудержимые 4» удерживают вторую строчку чарта
Подробнее
Фонд кино планирует новую волну приема заявок в программу «Автор» на январь
Подробнее
Фестиваль «Послание к человеку» объявил программу
Подробнее
Гильдия актеров США не смогла договориться с производителями видеоигр
Подробнее
Парламент Якутии призвал дать экспертную оценку решению о запрете «Айты»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил состав жюри
Подробнее
Netflix отправил свой последний DVD
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Повелитель ветра» уступает «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 октября 2023 года
Подробнее