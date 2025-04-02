Кинофестиваль «Маяк» открыл прием заявок
Автор: БК
2 апреля 2025
Сам смотр пройдет в Геленджике с 4 по 8 октября
Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк» начал прием заявок на участие в основном конкурсе и конкурсе короткого метра.
К участию принимаются игровые фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах. Заявку можно подать на сайте «Маяка» до 1 августа включительно.
Сам смотр пройдет в Геленджике с 4 по 8 октября. Аккредитация на фестиваль будет открыта в июле.
Фото: официальный сайт кинофестиваля
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