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Кинофестиваль «Маяк» открыл прием заявок

Автор: БК

2 апреля 2025

Сам смотр пройдет в Геленджике с 4 по 8 октября

Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк» начал прием заявок на участие в основном конкурсе и конкурсе короткого метра.

К участию принимаются игровые фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах. Заявку можно подать на сайте «Маяка» до 1 августа включительно.

Сам смотр пройдет в Геленджике с 4 по 8 октября. Аккредитация на фестиваль будет открыта в июле.

Фото: официальный сайт кинофестиваля

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