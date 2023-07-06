«Кинопрайм» Романа Абрамовича запустит в Геленджике кинофестиваль «Маяк»

Первый смотр под этим названием пройдет 5-9 октября

Фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича запустит фестиваль актуального российского кино. Мероприятие под названием «Маяк» будет проходить ежегодно в Геленджике в начале октября. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам исполнительного директора «Кинопрайма» и продюсера фестиваля Антона Малышева, первый «Маяк» пройдет 5-9 октября 2023 года. На конвенте запланирован профессиональный форум с деловыми мероприятиями и кинопоказами.

Очевидной ассоциацией с «Маяком» стал прекративший деятельность «Кинотавр». Антон Малышев сообщил «Ведомостям»: «Никто не сможет заменить «Кинотавр». Это один из старейших смотров русского кино. Но очевидно, что отрасли требуется честный смотр актуальных российских картин. Для людей, которые продолжают снимать актуальное кино в России, жизненно важно иметь площадку для презентации своих работ и максимально честной их оценки. И мы смеем взять на себя ответственность за его проведение».

Программным директором «Маяка» назначен куратор кинотеатра «Художественный» и кинокритик Стас Тыркин. Куратором деловой программы конвента стала директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая.

О программе мероприятия будет сообщено позднее.