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Кинофестиваль «Маяк» объявил состав жюри

Автор: БК

28 сентября 2023

Председателем станет продюсер Игорь Толстунов

Стал известен состав жюри кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября.

Председателем жюри станет продюсер Игорь Толстунов. Вместе с ним победителей выберут художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, актер, режиссер и продюсер Данила Козловский, режиссер и сценарист Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.

Жюри предстоит выбрать лучшие фильмы в следующих номинациях: Гран-при кинофестиваля – лучший фильм, лучшая работа режиссера, лучший сценарий, лучшая работа оператора, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучший дебют. 

Смотр этого года, организованный Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», будет пилотным выпуском фестиваля.

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