Кинофестиваль «Маяк» объявил фильм открытия смотра

Им станет лента Михаила Местецкого «Год рождения»

Кинофестиваль «Маяк» назвал фильм открытия смотра – им станет лента ГОД РОЖДЕНИЯ Михаила Местецкого.

Фильм расскажет о мечтателе из Металлогорска, который настолько увлечен давно распавшейся панк-группой «Яичный свет», что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей. Однако все изменится, когда в жизни Филиппа появится Марина – и пусть на горизонте маячит взрослая семейная жизнь, он никак не может отказаться от своих панк-фантазий.

«В год рождения нового фестиваля это настоящий подарок судьбы – открыть его энергичным, изобретательным, украшенным присутствием обаятельных молодых лиц фильмом одного из самых интригующих современных российских режиссеров, – отметил программный директор «Маяка» Стас Тыркин. – Это далекая от ползучего реализма фантасмагория о вызревании личности, ее рождении и взрослении, умении мечтать и необходимости отказываться от досужих фантазий и даже, вы не поверите, о сложности организации фестивалей в России. Многие, так же как мы, узнают в картине Михаила Местецкого самих себя: яркие эксцентрические детали сегодняшней жизни оборачиваются в ней точным обобщением и прозрачной метафорой».

Главные роли в картине исполнили Эльдар Калимулин, Юра Борисов и Анастасия Талызина. ГОД РОЖДЕНИЯ будет выпущен в прокат компанией «Вольга» 9 ноября.

Кинофестиваль «Маяк» учрежден Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм» и пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября.

Фото: кадр из фильма ГОД РОЖДЕНИЯ