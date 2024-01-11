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«Журнальные мечты» с Джонатаном Мейджорсом могут не выйти в прокат после судебного вердикта актеру

Автор: Илья Кувшинов

11 января 2024

Права на картину принадлежат Searchlight Pictures

Похоже, Searchlight Pictures не планирует выпускать драму ЖУРНАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ с Джонатаном Мейджорсом в главной роли. По информации The Hollywood Reporter, виной тому является вынесенный актеру судебный вердикт.

Напомним, что в декабре Мейджорса признали виновным в нападении третьей степени и преследовании в отношении его бывшей девушки. Приговор о наказании будет оглашен в феврале – звезде грозит до года лишения свободы. Последствия оказались весьма серьезными для актера – через несколько часов после вынесения приговора студия Marvel лишила его роли Канга Завоевателя, который должен был стать главным антагонистом текущей фазы вселенной.

Судьба картины о бодибилдере-дилетанте теперь тоже висит на волоске – несмотря на то, что принадлежащая Disney студия пока никак не комментирует происходящее, инсайдеры уверены, что Searchlight не выпустит ленту ни в прокат, ни на стриминговый сервис Hulu. Основной проблемой, в частности, является затронутая в фильме тема насилия, коррелирующая с судебным вердиктом Мейджорса.

Searchlight приобрела ЖУРНАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ в феврале прошлого года после премьеры на фестивале «Сандэнс», где драма получила специальную награду жюри: планировалось, что картина появится на экранах в декабре 2023-го, чтобы принять участие в «оскаровской гонке». Так или иначе, фильм пропал из графика релизов в октябре в преддверии суда над актером.

Некоторые источники отмечают, что студия может вернуть права на ленту Элайджи Байнума создателям, чтобы те нашли нового покупателя, однако пока этого не произошло.

Фото: кадр из фильма ЖУРНАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ

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