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Paramount выложила «Дрянных девчонок» по частям в TikTok

Автор: Илья Кувшинов

3 октября 2023

Картину разбили на 23 коротких ролика

Paramount Pictures завела официальный аккаунт в социальной сети TikTok и выложила туда для бесплатного просмотра фильм Марка Уотерса ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ. Variety сообщает, что так студия решила отпраздновать 3 октября – упоминавшийся в картине день стал неофициальным праздником для всех поклонников комедии с Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс.

Лента, продолжительностью в 1 час 47 минут, была поделена на 23 коротких ролика, что сейчас крайне популярно в TikTok – анонимные аккаунты регулярно публикуют на нелегальной основе разбитые на отрывки фильмы и сериалы. Некоторые их этих аккаунтов даже умудряются набирать миллионы подписчиков и просмотров.

Несколько разных опросов показали, что многие юные пользователи соцсети не могут сконцентрироваться на продолжительном фильме, поэтому предпочитают смотреть его по частям. Некоторым из них нравится комментировать картину онлайн, а также использовать платформу в качестве системы рекомендаций – смотреть отрывки в TikTok, чтобы понять, стоит ли тратить свое время на фильм или сериал.

Фото: кадр из фильма ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ

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