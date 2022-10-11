Российские медиахолдинги выступили с критикой законопроекта о принудительном лицензировании

Организации опасаются оттока аудитории телеканалов и онлайн-кинотеатров на сторонние ресурсы

«Медиакоммуникационный союз» (МКС), объединяющий «Национальную медиа группу», «Газпром медиа», ВГТРК, МТС, «Ростелеком», «МегаФон» и других, подготовил отзыв на законопроект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран. Отдельный отзыв также представил холдинг «Газпром медиа» (ГПМ), включающий телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Авторадио», онлайн-кинотеатр Premier.

Согласно законопроекту депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Кузнецова, российские компании могут через суд получать лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран, отказывающих в прямой продаже.

МКС отмечает, что после вступления документа в силу аудитория телеканалов и онлайн-кинотеатров может перетечь на ресурсы, у которых нет «надлежащего контроля над редакционным контентом», и на пиратские ресурсы. Союз предлагает доработать законопроект, и ограничить круг лиц, которые смогут обращаться за принудительными лицензиями, дать возможность онлайн-кинотеатрам и телеканалам напрямую обращаться в суды, без участия организаций по управлению правами, а также учесть тех, у кого уже были договоры с зарубежными правообладателями на 24 февраля.

В своем отзыве ГПМ подчеркивает, что представители рынка, уже обладающие исключительными лицензиями на зарубежный контент, не смогут получить эксклюзивные права через суд, т.к. проект предполагает только неисключительные лицензии. Кроме того, участие организаций по управлению правами в механизме влечет риски возникновения монополии на новый контент, отмечено в письме. Холдинг предлагает диверсифицировать подход для разных категорий авторских прав в законопроекте, чтобы учитывать интересы не только киносообщества, но и видеоплатформ, эфирного ТВ, книгоиздателей.

Заместитель руководителя группы по работе над документом Анатолий Семенов отметил, что законопроект планируется внести заново «по каждому конкретному виду объектов авторских прав и способу использования», чтобы «исключить блокирование проекта в целом со стороны тех, кто против концепции в части своей сферы деятельности». «Аргументы МКС, который, по сути, представляет НМГ и ГПМ, сводятся к тому, что они готовы поддержать законопроект, но только если он сохранит и укрепит их монопольное положение на рынке»,— подчеркнул Семенов.