«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2025 года

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» составила 29,3 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за третий квартал 2025 года. Согласно опубликованным данным, выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» составила 29,3 млрд рублей, что на 32% выше аналогичного показателя прошлого года.

Отмечается, что рост обусловлен увеличением на 48% год к году доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс». На это повлияло расширение платящей базы подписчиков и увеличение среднего дохода на пользователя (ARPU). Кроме того, на положительную динамику выручки повлиял рост прямых продаж билетов Яндекс Афиши – в том числе благодаря кросс-сервисному взаимодействию (например, продаже билетов через «Яндекс Музыку» и интеграции с «Яндекс Go»), а также общему увеличению количества мероприятий в течение года.

Число подписчиков «Плюса» достигло 44,9 млн, увеличившись на 25% год к году. Оборот прямых продаж билетов (GMV) на «Афише» и через другие сервисы «Яндекса» вырос на 66% год к году – до 10,3 млрд рублей, продажи на сайтах партнеров увеличились на 51% год к году – до 3,1 млрд рублей. Фильмы, сериалы и спорт на «Кинопоиске» смотрят 17 млн подписчиков «Плюса» в месяц, что на 32% больше, чем годом ранее.

Общая выручка в сегменте «Персональные сервисы» выросла на 67% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Наибольший вклад внесли «Финансовые сервисы», показав рост выручки на 172% год к году. Общий скорректированный показатель EBITDA в рассматриваемом сегменте показал рост и составил 3,4 млрд рублей. Основным фактором стало трехкратное увеличение этого показателя в направлении «Плюса» и развлекательных сервисов – прежде всего в результате масштабирования бизнеса и за счет фокуса на повышении эффективности маркетинговых и операционных расходов.

Совокупная выручка «Яндекса» по всем сегментам бизнеса за третий квартал составила 366,1 млрд рублей, увеличившись на 32% год к году.