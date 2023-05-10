К участию приглашаются представители медиахолдингов, эксперты, бизнесмены и производители контента

26 мая в Москве пройдет конференция «Медиапространство-2023: тренды и трансформации». Мероприятие организует издательский дом «КоммерсантЪ».

Мы ежедневно потребляем огромное количество контента, иногда даже не задумываясь об этом. Мы слушаем радио в машине, листаем новостные ленты по пути на работу, вечером смотрим ТВ или сериалы на онлайн-платформах — и это лишь самые малые примеры проявления повседневной медиаактивности. Платформы перенасыщены медиапродуктами, удерживать внимание аудитории становится сложнее, международные коммуникации выходят из-под контроля — что будет дальше? Медиабизнес — это гигантская многоотраслевая экосистема, востребованный и непрерывно развивающийся сектор, за которым стоят крупнейшие организации, холдинги и производители контента.

Какова текущая ситуация на российских медиарынках? Как изменилась контентная политика за прошедшие годы? Как взаимодействуют традиционные СМИ с цифровыми платформами? Все о контенте: в рамках конференции «Медиапространство 2023: тренды и трансформации» Ъ организует единое информационное поле вместе с ведущими представителями контент-индустрии.

Целевая аудитория конференции «Медиапространство 2023: тренды и трансформации» — представители медиахолдингов и телеканалов, производители медиаконтента, представители МСП, связанных с медиа, представители соответствующих органов исполнительной власти, руководители пресс-служб и PR-директора, а также отраслевые эксперты.

Ключевые темы конференции:

• Тренды и трансформации медиабизнеса;

• Антикризисные инструменты сектора, перестроение и локализация рынка;

• Цифровая грамотность: кибербезопасность, фактчекинг, информационный шум;

• Механики работы с аудиториями;

• Актуальная контентная политика;

• Смарт-медиатехнологии.

Мероприятие состоится по адресу: Краснопрудная 12, отель Marriott Imperial Plaza.

По вопросам регистрации следует обращаться к Анне Сульдиной по адресу suldina@kommersant.ru или по телефону +7 (926) 916-02-90

Подробности опубликованы на сайте.