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Ушел из жизни киновед Армен Медведев

Автор: Никита Никитин

13 декабря 2022

Выдающийся историк кино умер на 85-м году жизни

Бывший глава Госкино РФ, киновед, президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев скончался во вторник, 13 декабря, в возрасте 84 лет. Ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин подтвердил это в разговоре с прессой.

Армен Николаевич Медведев – кинокритик, киновед и кинопродюсер. С 1966 года по 1972 год Медведев был главным редактором журнала «Советский фильм». После этого на протяжении нескольких лет являлся заместителем главного редактора, а потом и главным редактором журнала «Искусство кино». С 1992 года по 1999 год он занимал пост председателя Госкино Российской Федерации.

Армен Медведев был награжден призом «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие российского кино. До самого последнего времени он оставался президентом ежегодного национального кинофестиваля «Окно в Европу», который проходит в Выборге с 1993 года.

«Армен Николаевич был не просто руководителем, но настоящей душой фестиваля! Неповторимый юмор, отточенность формулировок, безграничность эрудиции - всем этим Армен Николаевич щедро делился с участниками и гостями фестиваля на многочисленных творческих встречах и церемониях, проведённых им в Выборге. Именно он предложил девиз нашего фестиваля «Российское кино: прогноз на завтра» и определил таким образом принципы нашей работы», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале выборгского киносмотра. 

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