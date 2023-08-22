«МегаФон» запускает единую подписку сразу на несколько онлайн-кинотеатров

В пакет «МегаКино» войдет доступ к видеосервисам Start, Premier, «Иви» и Okko

«МегаФон» запускает единую подписку на несколько онлайн-кинотеатров, куда войдут сразу четыре сервиса – Start, Premier, «Иви» и Okko.

Пользователи, купившие подписку «МегаКино», смогут переключаться между этими платформами и не переплачивать за стриминги, которые они не смотрят.

Аналитики компании отметили, что потребители все реже выбирают для себя только один сервис, предпочитая менять платформы – утверждается, что 48% зрителей активно пользуется 2-4 приложениями, и эта доля растет.

Стоимость единой подписки составит 299 рублей в месяц. На первом этапе она будет предложена наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентам «МегаФона».