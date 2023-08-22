top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «МегаФон» запускает единую подписку сразу на несколько онлайн-кинотеатров

«МегаФон» запускает единую подписку сразу на несколько онлайн-кинотеатров

Автор: БК

22 августа 2023

В пакет «МегаКино» войдет доступ к видеосервисам Start, Premier, «Иви» и Okko

 

«МегаФон» запускает единую подписку на несколько онлайн-кинотеатров, куда войдут сразу четыре сервиса – Start, Premier, «Иви» и Okko.

Пользователи, купившие подписку «МегаКино», смогут переключаться между этими платформами и не переплачивать за стриминги, которые они не смотрят.

Аналитики компании отметили, что потребители все реже выбирают для себя только один сервис, предпочитая менять платформы – утверждается, что 48% зрителей активно пользуется 2-4 приложениями, и эта доля растет.

Стоимость единой подписки составит 299 рублей в месяц. На первом этапе она будет предложена наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентам «МегаФона».

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» продолжает лидировать
Подробнее
Очная защита анимационных национальных фильмов в Фонде кино
Подробнее
БК составил рейтинг 35 самых успешных продюсеров и продюсерских команд 2020–2023 годов
Подробнее
Официальная касса России: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» возглавил бокс-офис
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Свидетель» вырвался вперед среди всех премьер
Подробнее
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании международного кинокластера
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 14–20 августа
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот» продолжает лидировать
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 августа
Подробнее
Открылся XI фестиваль «Короче»
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафовали дважды за день
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
Hasbro запускает собственное медиаподразделение
Подробнее
Фестиваль «Амурская осень» объявил программу и жюри
Подробнее
«Барби» стал самым успешным фильмом Warner Bros. в США
Подробнее
Правительство РФ реализует программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах
Подробнее
Amazon начал закрывать сериалы из-за забастовки сценаристов
Подробнее
В Южной Корее завысили кассовые сборы более чем 300 фильмов
Подробнее
Венецианский кинофестиваль все еще может остаться без звезд
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Как звезды»
Подробнее