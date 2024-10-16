«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы обрел популярность среди аудитории TikTok

Кассовые аналитики полагают, что режиссер все равно может потерять на фильме более $100 млн

Не исключено, что у МЕГАЛОПОЛИСА еще есть шанс найти свою аудиторию. Vanity Fair сообщает, что новая работа Фрэнсиса Форда Копполы постепенно становится культовой в сети – особенно среди пользователей TikTok.

Отмечается, что юзеры активно делятся своими реакциями на фантастическую ленту – в частности, уделяя внимание «уморительным» актерским работам. Несмотря на то, что МЕГАЛОПОЛИС воспринимается большинством из них в ироничном ключе, а совсем не так, как его задумывал режиссер, люди продолжают идти на него в кино.

Майкл Шульман из The New Yorker недавно побывал на вечернем сеансе картины в Нью-Йорке и написал следующее: «Смотрел МЕГАЛОПОЛИС в кинотеатре на Юнион-сквер. Немаленькая толпа людей гоготала над экраном, словно это были ДОРОГАЯ МАМОЧКА или ШОУГЕЛЗ. Аплодировали некоторым репликам. Идут титры, и никто не уходит. У нас появилась новая классика кэмпа?», – задался вопросом журналист.

Кассовые аналитики полагают, что Коппола может потерять на МЕГАЛОПОЛИСЕ, который он профинансировал самостоятельно, более $100 млн. Стоит отметить, что по итогам первого уикенда в американском прокате фильм получил низкую оценку D+ на CinemaScore и всего лишь 45% положительных отзывов на PostTrak.

Фото: кадр из фильма МЕГАЛОПОЛИС