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Фальшивые цитаты критиков в трейлере «Мегалополиса» были сгенерированы нейросетью

Автор: Илья Кувшинов

24 августа 2024

В связи со скандалом Lionsgate уволила консультанта по маркетингу Эдди Игана

Шум вокруг недавнего трейлера нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы продолжается – Lionsgate уволила консультанта по маркетингу Эдди Игана, который придумал идею ролика МЕГАЛОПОЛИСА с фальшивыми цитатами критиков.

По информации Variety, перед Иганом и студией не стояло задачи создания сфабрикованных реплик – они банально допустили ошибки при фактчекинге материалов, предоставленных консультантом. Сам замысел трейлера заключался в том, чтобы показать, что многие культовые работы режиссера в прошлом были также прохладно приняты кинокритиками, как и его МЕГАЛОПОЛИС.

Издание также отмечает, что сами цитаты, вероятнее всего, были созданы нейросетью: если попросить ChatGPT сгенерировать негативную критику в адрес фильмов Копполы от известных рецензентов, полученные ответы оказываются очень похожи на фразы, попавшие в уже удаленный из сети ролик.

Представители Lionsgate и Эдди Игана отказались от комментариев.

Фото: кадр из фильма МЕГАЛОПОЛИС

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