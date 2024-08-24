Фальшивые цитаты критиков в трейлере «Мегалополиса» были сгенерированы нейросетью

В связи со скандалом Lionsgate уволила консультанта по маркетингу Эдди Игана

Шум вокруг недавнего трейлера нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы продолжается – Lionsgate уволила консультанта по маркетингу Эдди Игана, который придумал идею ролика МЕГАЛОПОЛИСА с фальшивыми цитатами критиков.

По информации Variety, перед Иганом и студией не стояло задачи создания сфабрикованных реплик – они банально допустили ошибки при фактчекинге материалов, предоставленных консультантом. Сам замысел трейлера заключался в том, чтобы показать, что многие культовые работы режиссера в прошлом были также прохладно приняты кинокритиками, как и его МЕГАЛОПОЛИС.

Издание также отмечает, что сами цитаты, вероятнее всего, были созданы нейросетью: если попросить ChatGPT сгенерировать негативную критику в адрес фильмов Копполы от известных рецензентов, полученные ответы оказываются очень похожи на фразы, попавшие в уже удаленный из сети ролик.

Представители Lionsgate и Эдди Игана отказались от комментариев.

Фото: кадр из фильма МЕГАЛОПОЛИС