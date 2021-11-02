Megogo рассказал о релизах ноября 2021 года

Новинки кинопроката и эксклюзивные сериалы

В ноябре медиасервис Megogo своим подписчикам эксклюзивно покажет два новых сериала: «Джек и Лондон» (28 ноября) и «Большая Надежда» (11 ноября). «Джек и Лондон» — это комедийный детектив, в котором покажут историю молодого преуспевающего столичного юриста Влада. Он пытается избавиться от наваждения, так как считает, что разговаривает с Джеком — собакой своего брата Леонида. Сериал «Большая Надежда» рассказывает историю о 40-летней воспитательнице детского сада Надежде Галушко, жизнь которой мгновенно изменилось на «до» и после». Ведь неожиданно женщина узнает, что ее бесплодие долгие годы было врачебной ошибкой.

Также в подписке станут доступны ТЕРМИНАТОР ГЕНЕЗИС, БАНДА ЧИКАГО, БОЕВОЙ РОБОТ НОМЕР 4, ХИЩНИКИ, ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИ, СЕРДЦЕ ЧЕМПИОНА, «СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ, СТВОЛЫ», ПРОКЛЯТИЕ ПИКОВОЙ ДАМЫ и другие фильмы.

• С 1 ноября — ЗОЛА

Фильм-участник фестиваля «Санденс». В центре приключения стриптизерши и секс-работницы, основанные на 148 твитах, которые потрясли США. Картину сняла продюсерская компания Джеймса Франко. Две стриптизёрши, одна из которых втягивает вторую в самое опасное путешествие в её жизни. Девушки едут по Флориде, чтобы заработать как можно больше денег, но в итоге в истории появляются нигерийский сутенёр, попытка суицида, убийство и другие безумия.

• С 1 ноября — ДЕВЯТЬ ДНЕЙ

Еще одна новинка «Санденс». В промежуточном пространстве между жизнью и смертью в небольшом домике живёт Уилл. В обычное время он сидит перед телевизорами и наблюдает в режиме реального времени за жизнью своих подопечных — это души, которые он выбрал для жизни. Если кто-то из подопечных умирает, на его место претендуют новые души.Как раз такой случай происходит, домик Уилла посещают несколько душ, претендующих на то, чтобы жить. Жизнь — это особая привилегия, жить — надо ещё заслужить. Девять дней отводится на то, чтобы выбрать подходящую кандидатуру.

• С 2 ноября — СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Для Карен Чинорре СИГНАЛ БЕДСТВИЯ — дебютная полнометражная работа в качестве постановщицы (она же отвечала за сценарий картины). Фильм показали на кинофестивале в Роттердаме. Главная героиня Анна устраивает короткое замыкание и попадает в параллельную реальность, где крашенная в блондинку актриса Миа Гот с подругами (одну из которых играет Джульетт Льюис) воюют против мужчин. Они живут в бункере, носят униформу и топят корабли с моряками.

• С 4 ноября — НЕ ДЫШИ 2

НЕ ДЫШИ 2 — новый американо-сербский фильм, снятый сразу в двух жанрах: ужасы и триллер. Режиссером картины стал дебютант Родольфо Саягес, который также помогал Феде Альваресу в написании сценария. Ветеран Норман Нордстем — отрицательный герой из первой части — в сиквеле, который изначально никто не планировал создавать, предстает перед зрителями совершенно в ином свете.

• С 4 ноября — ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ

Это швейцарская добрая комедия для всей семьи. Режиссерское кресло занял Мануэль Флурин Хендри, который принял также участие в работе над сценарием картины. Сюжет ленты основан на чрезвычайно популярных в Швейцарии детских комиксах Папа Молл (публиковавшихся во второй половине двадцатого века как альтернатива зарубежным изданиям), а также пришедших им на смену книгах.

• С 5 ноября — КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА

Биографическая кинолента, рассказывающая о британском художнике Луисе Лэйне, известном своими рисунками забавных антропоморфных котов, украшавших в конце 19 и начале 20 веков открытки и страницы разных журналов. Работы этого неординарного человека популярны до сих пор и продаются за большие деньги. Однако жизнь Уэйна была вовсе не такой радужной и прекрасной, как на изображениях, которые он создавал. Главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч.

• С 8 ноября — ДЕМОНИК

Новый фантастический фильм ужасов автора РАЙОНА №9 Нила Бломкампа ДЕМОНИК. Тайно снятый в самый разгар пандемии фильм ужасов рассказывает о Карли, молодой женщине, мать которой помещена в психиатрическую больницу. Когда некая тайная организация предлагает героине пообщаться с матерью посредством погружения в ее сны, обнаруживается, что за всем этим стоят усилия по борьбе с паранормальными явлениями и одержимостью демонами.

• С 8 ноября — ВОЙНА ФАРАОНА

Главный шерой прошел через огромные ужасы войны, которые теперь остались далеко позади, ведь он вышел на заслуженный отдых. Но есть некоторые бывшие военные, которые не хотят на гражданке придаваться лени и она находят себе соответствующее занятие. И вот один из них взялся за подобной и очень муторное занятие, суть которого заключается в том, чтобы провести через пустыню группу беженцев из Египта. И не только сам путь для путешественников изнурителен, но и имеется опасность, исходящая от преследующих их наёмников. Эти безжалостные люди ни перед чем не остановятся, взявшись за дело.

• С 10 ноября — КЭНДИМЕН

Новый КЭНДИМЕН — формально прямой сиквел одноименной слешер-классики 1992 года, являвшейся, в свою очередь, вольной экранизацией рассказа Клайва Баркера «Запретное». Подающий надежды, но застрявший в творческом кризисе художник Энтони МакКой вместе со своей девушкой Брианной, занимающейся выставками в галереях современного искусства, переезжает в район Кабрини-Грин в Чикаго. Раньше это было полузаброшенное гетто — теперь здесь построили современные дома и превратили место в рай для молодых и прогрессивных. Но даже после всех радикальных изменений местные не забыли легенду о Кэндимене, маньяке с крюком вместо руки, который убивает каждого, кто произнесёт его имя пять раз перед зеркалом

• С 11 ноября — РАЗЛУЧЕННЫЕ ДУШИ

Когда-то Джефф Ванн и его жена Мэгги выпустили совместную книгу, что имело успех. Но слава осталась позади. Женщина устроилась на обычную работу, однако Джефф всё еще пытается быть иллюстратором комиксов, но безуспешно. Это вызывает раздражение Мегги. Она намерена оформить развод, лишить мужа родительских прав и уехать с дочерью подальше от него. Но внезапно супруга погибает под колесами автомобиля. После этого жизнь Джеффа превращается в ад.

• С 12 ноября — ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ

Сюжет хоррора расскажет историю Бет — молодой вдовы, не так давно потерявшей своего любимого мужа Оуэна. Произошедшая трагедия пошатнула психику героини: она впала в продолжительную депрессию, стала плохо спать, потеряла аппетит и ее больше не радуют любимые хобби. А ключевое — она начала чувствовать себя очень некомфортно в том огромном доме, где они раньше жили с супругом. Шикарный загородный особняк, расположенный на берегу живописного озера, стал пустым и безжизненным после смерти Оуэна. В стенах этого дома Бет всё чаще стала ощущать себя заложницей или заключенной в тюрьме, откуда нет выхода.

• С 12 ноября — ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

Экранизация одноименного комикса расскажет зрителям о происхождении Шан-Чи и станет первым фильмом компании Marvel, в котором главная роль досталась актеру азиатского происхождения. Супергероя Шан-Чи, который умеет очень круто драться, вовлекают в подпольную организацию Десять Колец. Ему придется противостоять прошлому, которое, как он считал, осталось далеко позади. Герой будет бороться с Мандарином — известным злодеем, который предпочитает называть себя учителем.

• С 15 ноября — ПОСЛЕДНИЙ ЗАЕЗД

Мир накрыл зомби-апокалипсис. Лишь небольшая горстка людей выжила и создала общину, чья цель – выжить и не стать добычей кровожадных монстров. В этих условиях пытается спасти свою семью Водитель. Когда-то он был киллером, но теперь делает опасные вылазки ради припасов. Когда же коммуна людей подвергается нападению, он принимает рискованное решение бежать в одиночку и искать новое безопасное место.

• С 18 ноября — ПРОКЛЯТЫЙ ХЭЛЛОУИН

Хоррор-альманах c вокалистом Slipknot и звездой «Гремлинов». Провинциальный городок Нью-Салем, канун Хэллоуина. Диджей местной радиостанции 666 FM Чилли Билли и его продюсер Пол рассказывают слушателям жуткие истории, но в итоге сами становятся героями одной из них.

• С 18 ноября — ГУБКА БОБ В БЕГАХ

ГУБКА БОБ В БЕГАХ — американская анимационная приключенческая комедия для всей семьи. Губка Боб полюбил своего маленького питомца Гэри с их первой встречи, поэтому, когда улитка бесследно исчезла, без лишних размышлений отправился на её поиски. Вместе с морской звездой Патриком наш герой разузнал, что улитку похитил Посейдон и переправил в тайный город Атлантик-Сити. Теперь друзьям нужно, избежав коварных ловушек, добраться до этого гиблого места и не дать ослепить себя его фальшивым великолепием.

• С 18 ноября — ДЕЗМАТЧ

После вечеринки в лесном кемпинге девять бывших школьных друзей просыпаются в жилетах со взрывчаткой и таймером, отсчитывающий минуты до их смерти.

• С 22 ноября — ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ

Убийство — это не повод для смеха. Обычно. Но вот попробуйте сдержать улыбку, когда преступление происходит среди харизматичных богачей на курорте Сен-Тропе, а расследование ведет весьма эксцентричный и не самый смышленый сыщик. Мотив есть у каждого, а вот с дедукцией — явно дефицит! Чтобы распутать это дело, горе-детективу придется притвориться дворецким и затеряться между пафосными знаменитостями и знойными женщинами в этом Провансе гламура и роскоши. Что ж, такой отпуск точно будет незабываемым.

• С 22 ноября — РЕДКИЕ ЗВЕРИ

Фильм чья премьера прошла на Венецианском кинофестивале рассказывает о молодой англичанке Мэнди в одиночестве воспитывающей сына, она строит карьеру и полагается только на свои силы. Но однажды она влюбляется в самого «неподходящего» человека – религиозного консерватора Питера, на дух не переносящего современный феминизм.

• С 23 ноября — ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП

Тедди — известный мафиози, который мчится через пустыню Невада на своем автомобиле. Машина полностью изрешечена пулевыми выстрелами. Герою необходимо хотя бы на время спрятаться от своего смертоносного преследователя — киллера Виддика. Тедди весьма оригинально подходит к решению проблемы — он избивает новичка-полицейского, чтобы его забрали в маленький, отдаленный полицейский участок.

• С 24 ноября — ВЕНОМ 2

Фантастический триллер-боевик Веном 2 сиквел одноименного фильма, созданного в 2018 году. Сюжет заимствован из произведений Marvel Comics 1984 года об Эдди Броке. Идея снять продолжение боевика родилась еще во время работы над первой частью. Журналист Энди Брок давно приспособился к сосуществованию с вселившимся в него внеземным симбиотом, когда-то заморозившим его смертельную болезнь. С некоторых пор Брок наделен супер-способностями, которые помогают ему в разных ситуациях. Но однажды в его жизни появляется злодей Клетус Кэседи — носитель симбиота Карнажа. Как противостоять монстру, который умеет только убивать и калечить людей?

• С 25 ноября — СЕМЬЯ ГОДА

Новый фильм молодого башкирского режиссера Айнура Аскарова рассказывает о большой семье Рахматуллиных – обаятельной, забавной, неординарной и, в то же время, похожей на многие российские семьи. На стареньком желтом «Рафике» герои отправляются на конкурс «Семья года», чтобы победить и заработать 5 миллионов рублей. Они уверены, что главный приз конкурса – последний шанс спасти семью от финансового краха.

• С 28 ноября — ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ!

В школе имени Отто Леонарда появляется и милая Мелани. Она сразу понравилась Феликсу, но не Элле и его компании. Ребятам кажется, что именно она имеет отношение к пропаже вещей, так как кражи стали происходить всё чаще. Когда из-за друзей у Феликса почти срывается свидание с новенькой, он решает их уменьшить, но вдруг Мелани неожиданно исчезает с волшебным шаром...

• С 29 ноября — ХОРОШИЙ ДЖО БЕЛЛ

Фильм ХОРОШИЙ ДЖО БЕЛЛ, в котором Марк Уолберг играет главную роль, рассказывает историю отца, отправившегося в путешествие по Америке после того, как его 15-летний сын покончил с собой, не выдержав травли из-за своей гомосексуальности. Впервые лента была представлена на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм основан на реальных событиях.

• С 29 ноября — ВЫЖИВШАЯ. КРОВЬ И МЕТАЛЛ

После не особо удачного концерта участниц панк-группы похищают неизвестные, ампутируют им руки и взамен приделывают всевозможные орудия убийства. Теперь девушки должны участвовать в боях на выживание.