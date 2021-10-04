Megogo представил новинки октября 2021 года

Кинотеатральные новинки, классика студии Paramount и многое другое

В октябре медиасервис Megogo эксклюзивно начнет показ 75-го сезона игр NBA, трансляцию киберспортивного турнира DreamHack Open, а также зрителей ждут премьеры мировых блокбастеров, среди которых ДЮНА, а в подписке станет доступна классика кино: ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА, ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД, ПРИВЕДЕНИЕ с Патриком Суэйзи и Деми Мур, две части КРЕСТНОГО ОТЦА, ШОУ ТРУМЕНА с Джимом Керри, ТЕРМИНАЛ с Томом Хенксом.

В октябре медиасервис MEGOGO эксклюзивно начнет показ 75-го сезона игр NBA и трансляцию киберспортивного турнира DreamHack Open.

• 1 октября – ЛЕГЕНДЫ МОРТАЛ КОМБАТ: БИТВА МИРОВ (анимация, боевик)

Основная сюжетная линия мультипликационного фэнтези-боевика ЛЕГЕНДЫ МОРТАЛ КОМБАТ: БИТВА МИРОВ, премьера которого состоялась 31 августа 2021 года, перекочевала из франшизы Mortal Kombat от Джона Тобиаса и Эдома Буна. Сиквел картины ЛЕГЕНДЫ МОРТАЛ КОМБАТ: МЕСТЬ СКОРПИОНА строится на событиях второго турнира, где Лю Кан будет стремиться стать его чемпионом. Режиссер боевика — Итан Сполдинг.

• 1 октября – ЧЕРНАЯ НИТЬ (ужасы)

Кроме работы в магазине в жизни неудачника Джонатана совершенно ничего не происходит. Однажды он проводит ночь с незнакомой девушкой Диной, а на утро обнаруживает, что покрыт странной сыпью. К тому же ему повсюду мерещится подозрительный тип в шляпе, а о таинственной незнакомке никто не слышал, поэтому герою начинает казаться, что он проклят.

• 1 октября – ПОЙМАТЬ СВИДЕТЕЛЯ (триллер)

Во время четырехбалльного шторма офицеры управления по борьбе с наркотиками перевозят важного свидетеля по делу колумбийского наркокартеля и его дочь, но подвергаются нападению сикарио. Чтобы спастись, им приходится укрыться в ближайшем подходящем здании, которое оказывается домом престарелых под руководством бесстрашной Тэйлор.

• 4 октября – КОДЕКС КИЛЛЕРА (боевик)

С самого детства она знает, как убивать, и со временем именно это становится ее ремеслом. В своем деле Анна — профессионал, так как обучалась у лучшего из наемников. После смерти наставника ассасины выходят на тропу войны, но и девушка, обученная различным видам единоборства, готова принять вызов. В ее арсенале не только оружие и ножи, но еще и искусство соблазнения. Теперь Анне придется стать оружием мщения, а также узнать правду о своем истинном происхождении.

• 4 октября – ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО (триллер)

Четверо друзей оказались заперты в загородном доме и изолированы от внешнего мира из-за сильной метели. Оказавшись в снежной ловушке, они понимают, что у них есть всего один шанс на спасение: выяснить, кто из них виновен в совершении необъяснимого преступления в прошлом.

• 7 октября – ЗЛОЕ (ужасы)

ЗЛОЕ рассказывает о девушке по имени Мэдисон, которую начинают мучить видения жестоких убийств. Постепенно она понимает, что кровавые смерти происходили на самом деле, а совершает преступления таинственная сущность, являвшаяся героине в детстве — Гэбриел. Главные роли в хорроре исполнили Аннабель Уоллис, Джейк Абель и Жаклин Маккензи.

• 7 октября – НЕЗНАКОМЕЦ (триллер)

Две лучшие подруги решили вместе провести выходные за городом. Для этого они отправились в родительский домик одной из девушек, расположенный в лесу у озера. Однако их планы на одинокий отдых разрушил привлекательный незнакомец, который встретил девушек на прогулке по лесу. Молодой человек очаровал обеих красавиц и был приглашен ими в дом. Загадочный гость сначала украсил досуг подруг, потом вызвал накал страстей и заставил подруг сомневаться друг в друге. Но дальнейшие события заставляют девушек бороться уже не за дружбу или любовь, а за собственную жизнь.

• 7 октября – ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (анимационный фильм)

Это первая за десять лет анимационная картина от студии Paramount. Американо-канадская мультипликация «Щенячий патруль в кино» была создана К. Брункером на основе одноименного мультсериала. Этот постановщик является канадским аниматором, режиссером и художником по раскадровке. В последнем амплуа, а также как художник, Брункер работал в таких мультфильмах, как «Луни Тюнз: снова в действии» и «Тайная жизнь домашних животных».

• 7 октября – БУГИ (спортивная драма)

История Альфреда «Буги» Чина, тинейджера китайского происхождения, который играет в баскетбольной команде колледжа и мечтает о карьере в НБА. Но для того, чтобы попасть в сильнейшую баскетбольную лигу в мире Буги должен получить стипендию в университете, а уже из студенческой лиги прорваться в стратосферу НБА. Родители Буги делают все для того, чтобы мечты сына стали явью, хотя больше верят в высшее образование. Но Буги подводит взрывной характер и отсутствие денег в семье. А тут еще проблемы на личном фронте: у Буги развивается бурный роман с одноклассницей Элеонорой. Фильм поставил режиссер-дебютант Эдди Хуанг.

• 7 октября – ЧЕТЫРЕ САПОГА И БАРСУК (комедия, анимация)

Норвежский мультфильм 2020 года стал продолжением истории о любимых норвежцами музыкантах Кнутсене и Людвигсене, которые были невероятно популярны в 90-х. Большинство песен они написали для детей. Веселая парочка друзей, Людвигсен и Кнутсен, а также барсук, живут без забот в своем домике в железнодорожном туннеле, и всё у них просто отлично. Они общаются, шутят, едят сладости, играют на музыкальных инструментах и поют песни. Но однажды перед ними появляется проводница поезда, которая передает письмо начальства о выселении. Вместо домика под землей должны ездить поезда, поэтому всем обитателям этого места надо немедленно его покинуть.

• 7 октября – НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ (мюзикл)

Художественная версия бродвейского мюзикла. После скандала с Харви Вайнштейном компания Weinstein продала с аукциона многие из своих активов, среди которых был мюзикл НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ, его купила студия WB. Уснави де ла Вега (Энтони Рамос) – владелец небольшого магазинчика («бодеги») в латиноамериканском районе Вашингтон-Хайтс, что в северной части Манхэттена. Молодой человек с доминиканскими корнями любит свой квартал и его жителей, некоторые из которых каждый день приходят к нему за кофе или прохладительными напитками, а заодно делятся последними новостями. Среди них – сенсационное известие о том, что кто-то из посетителей «бодеги» на днях купил лотерейный билет с выигрышем на $ 96 000! Другими словами, «На высоте мечты» – калейдоскоп историй, веселых и грустных, маленького уголка огромного города, где улицы днем и ночью наполнены звуками музыки.

• 7 октября – СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ (комедия)

Немецкая комедийная мелодрама СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ — ремейк испанской киноленты 2017 года Es por tu bien — была представлена зрителям в октябре 2020 года. Что может объединять бизнес-юриста, физиотерапевта и строителя? Вселенская любовь к дочерям и абсолютная уверенность в том, что будущие зятья недостойны их девочек. Одна влюбляется в возрастного ню-фотографа, вторая уходит от юриста к сомнительному типу, а третья вообще прогуливает школу из-за своего поклонника. Итак, война между чувствами молодых и упорством старшего поколения объявлена!

• 11 октября – МИСТЕРИУМ. ТЬМА В БУТЫЛКЕ (триллер)

Детективный триллер 2016 года, снятый режиссёром Гансом Петтером Моландом по одноимённому роману датского писателя Юсси Адлера-Ольсена, третьему из серии детективных романов о Карле Мёрке и его напарнике Асаде, занимающихся нераскрытыми уголовными делами многолетней давности.

• 13 октября – МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА (анимация)

Полнометражный мультфильм является очередной интерпретацией китайской легенды о бесстрашной воительнице по имени Мулан. Девушка отправляется воевать вместо своего престарелого отца, поэтому какое-то время скрывается под обликом воина. Боец из нее получается ловкий и смелый, способный вести за собой целую армию солдат. Но маршал увольняет Мулан из армии за ее непокорность и нежелание беспрекословно подчиняться приказам военных начальников.

• 14 октября – БОСС-МОЛОКОСОС 2 (анимация)

По сюжету братья Тим и Тед выросли и отдалились друг от друга. Они занимаются своими взрослыми делами, а что касается Теда, он ведёт самый серьёзный образ жизни и изменился разве что внешне. Тим, напротив, посвящает себя семье, а вот его дочь Тина пошла в дядю. Она явно босс в доме, и с её подачи главным героям предстоит объединиться, чтобы побороть злодея, собирающего армию злых малышей. Но для этого братьям вновь предстоит стать детьми.

• 14 октября – ВРЕМЯ (триллер)

Новый фильм от М. Найт Шьямалана. События мистического триллера ВРЕМЯ разворачиваются во время летней поездки на тропический пляж, куда отправляется отдохнуть семья с двумя детьми. Расположившись на солнечном берегу, чтобы вдоволь расслабиться, главные герои вскоре обнаруживают, что это место действует на них кошмарным образом, заставляя стремительно стареть.

• 14 октября – ДЕНЬ МАТЕРИ (драмеди)

Американское кино о семейных разборках накануне и во время Дня матери. Затронуты проблемы, возникающие между мужем и женой, родителями и их детьми, причем дети, и несовершеннолетние, и взрослые конфликтуют со своими родителями в этой комедии. Рассказывается о нескольких женщинах и мужчинах, про их семейные разные неурядицы.

• 14 октября – УЗНИКИ СТРАНЫ ПРИЗРАКОВ (боевик)

Американский боевик Узники страны призраков — дебютный англоязычный фильм японского кинодеятеля Сион Соно, снятый в 2021 году. На главную роль был приглашен Николас Кейдж — голливудская звезда, на его счету более ста художественных фильмов и десятки ТВ-шоу. Сюжет картины разворачивается в будущем. Героя-одиночку ждет сложное и опасное задание — найти и вернуть домой внучку жестокого Губернатора, которая пропала без вести. На это у мужчины есть всего пять дней. Выбора у Героя нет, и об этом постоянно напоминает взрывчатка, которая закреплена прямо на нём. Успех его миссии решит и судьбу всего человечества.

• 15 октября – БРАТАНЫ (комедия)

Перед смертью отец Ренато шокирует его новостью о наличии еще одного ребенка. Мужчина просит выполнить последнюю волю и дает сыну адрес сводного брата и карту, по которой нужно следовать. Чтобы выполнить просьбу родителя, Ренато находит родственника и отправляется с ним по указанному маршруту. По дороге в Мексику герои попадают в переделки благодаря легкомысленным поступкам Ашера.

• 15 октября – В ЗАПАДНЕ (триллер)

Сюжет повествует о психиатре, который пробует себя на поприще профессионального фотографа с выставками собственных работ. Герой часто создает женские фотопортреты, и в этот раз он связывается с девушкой с непростой судьбой, чтобы отправиться с ней в эмоциональное и очень нестабильное путешествие. В то же время полиция расследует исчезновение нескольких женщин, все из которых были моделями с прошлой выставки фотографа.

• 16 октября – В ЗЕМЛЕ (ужасы)

Во время того как все человечество на самом деле переживает период пандемии, тема эпидемий и вирусов стала очень востребованной в кинопроизводстве. Ту же самую тему решил поэксплуатировать и режиссер фильма «В Земле» (In the Earth) Бен Уитли. У одного из главных героев пропадает в лесах Британии коллега. И главный герой вместе с помощницей отправляются в эти леса. И в чаще в первую же ночь с туристами начинают происходить странные вещи.

• 18 октября – МИСТЕРИУМ. ЖУРНАЛ 64 (боевик)

В копенгагенской квартире найдены замурованными три мумифицированных трупа, сидящих вокруг стола. За дело берётся отдел Q, специализирующийся на давних нераскрытых преступлениях. Расследование приводит детективов Карла Мёрка и Ассада в закрытое много лет назад женское учреждение на острове, куда раньше ссылали девушек, не соответствовавших общественной морали.

• 18 октября – БЭНКСИ. РАСЦВЕТ НЕЛЕГАЛЬНОГО ИСКУССТВА (документальный фильм)

Документальную ленту снял Элио Эспана. Это представитель независимого кино, специализирующийся на загадочных аспектах жизни и искусства, которые, собственно, и олицетворяет его герой. Эспана выполнил задачу не только режиссера, но и сопродюсера и монтажера. В картине участвовали люди, которые пересекались с Бэнкси, например, Риск или Феликс Браун. Актер Марк Холгейт выступил рассказчиком, а независимый композитор Пит Вайц написал музыку.

Бэнкси — художник, чье политическое искусство и провокации оскорбляли истеблишмент и повлияли на новое революционное движение, в то время как его личность оставалась покрытой тайной. Возможно, короткометражный документальный фильм БЭНКСИ. РАСЦВЕТ НЕЛЕГАЛЬНОГО ИСКУССТВА позволит немного приоткрыть завесу тайны, которая сопровождает жизнь и творчество этого человека.

• 19 октября – КУКОЛКИ (драмеди)

Поп-звезда Фрэнси Джи проводит конкурс талантов, чтобы открыть новое имя. Несколько юных участниц состязания обнаруживают, что вместе они — сила. В тайне от всех девочки формируют группу Honey Girls и покоряют сцену.

• 20 октября – СЕСТРЕНКА (драма)

Сюжет СЕСТРЕНКА вращается вокруг деревенской жизни башкирского дошкольника Ямиля в последний год второй мировой войны. Живя то с мамой, то с бабушкой, парень скучает по ушедшему на фронт отцу, ежедневно ожидая от него писем. Сам отец, обнаружив в разрушенной украинской хате девочку Оксану, ровесницу Ямиля, заочно передает найденыша в свою родную деревню. Лишения военного времени накладывают отпечаток на жизнь детей. Но совместно переживаемые радости и печали закаляют характеры и сплачивают ребят.

• 21 октября – ТАЙНА СЕСТЕР МАКАЛУЗО (мелодрама)

Мария, Пинучча, Лия, Катя и Антонелла – пять сестер, живущих вместе в одной квартире. Они зарабатывают на жизнь тем, что отдают в аренду голубей для церемоний, которые в любом случае возвращаются к ним на чердак. Обычный день, когда девочки решили отправиться на пляж, принимает трагический оборот. Потеря, с которой сталкиваются сестры, оказывается слишком тяжелым и болезненным опытом, который будет преследовать их всю оставшуюся жизнь.

• 22 октября – ДЮНА (фантастика)

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ…и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжёлых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

• 25 октября – ОПЕРАЦИЯ ПОРТУГАЛИЯ (комедия)

35-летний Хаким, полицейский марокканского происхождения, в ходе расследования получает задание - проникнуть в португальскую общину. Но можно ли стать португальцем за три дня? Разве может это закончится чем-то хорошим, особенно, если учесть, что Хаким — ходячая катастрофа? Все многочисленные начинания парня непременно превращаются в катаклизмы. Полученное задание явно не по плечу Хакиму...

• 26 октября – НАШИ ДАМЫ (комедия)

1996 год. Девушки из шотландской католической школы едут на музыкальный конкурс в Эдинбург, но их больше интересуют выпивка, вечеринки и свидания, чем победа.

• 28 октября – НАЙТИ ТЕБЯ (мелодрама)

Финли, талантливая начинающая скрипачка, встречает Беккета, известного молодого актера, по дороге на учебу в колледже в маленькой прибрежной деревушке в Ирландии. Неожиданный роман возникает между ними, и она наставляет Беккета, чтобы он взял на себя ответственность за свое будущее, пока давление его славы не встанет на пути.