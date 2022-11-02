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Megogo начал возвращать деньги пользователей за замороженные подписки

2 ноября 2022

Видеосервис ушел с российского рынка в марте этого года

Megogo провел возврат средств ряду пользователей, чьи средства оказались замороженными после ухода видеосервиса с российского рынка.  Соответствующая информация появилась на сайте Роспотребнадзора. 

Ведомство сообщает, что с начала марта 2022 года в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поступали жалобы пользователей на односторонний отказ онлайн-кинотеатра Megogo от исполнения своих обязательств по предоставлению предоплаченных услуг. Так, денежные средства россиян оказались замороженными и возврат предоплаты не осуществлялся.

Согласно более чем 200 обращениям, ущерб пользователям составлял от 2 до 5 тысяч рублей. В настоящий момент на контроле в службе остается 10 обращений, по которым пока не произведен возврат денежных средств. 

По возврату можно обратиться напрямую к Megogo, отправив заявление по адресам электронной почты support@megogo.rulaw@megogo.ru или по почте: 115114, г. Москва,  ул. Кожевническая д. 10, строение 1, помещение 33, этаж 9.

2 марта 2022 года видеосервис Megogo прекратил работу в России. По словам гендиректора Виктора Чеканова, компании пришлось пойти на этот шаг из-за отзыва франшизы основателями бренда.

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