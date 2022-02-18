В Москве подписан приказ о введении мер поддержки для молодых кинематографистов 

Студенты киношкол смогут претендовать на получение дополнительных грантов

17 февраля руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ, направленный на поддержку молодых кинематографистов.

Теперь студенческие киноработы также могут претендовать на получение гранта мэра для кинопроизводителей, создающих образ Москвы в кино. Заявки принимает Московская кинокомиссия до 31 марта 2022 года.

Кроме того, на базе кинотеатра «Москино Салют» будет создан центр показа фильмов, которые сняты студентами. Кинопоказы планируется проводить ежемесячно по запросу киношкол.

Также впервые в рамках финансовой помощи талантливым студентам частных московских киношкол будет выделено 10 специальных стипендий на оплату обучения в 2022-2023 учебном году. Поддержку получат 10 студентов, обучающихся в «Московской школе кино», Высшей школе кино «АРКА», Школе кино и телевидения «Индустрия», Высших курсах сценаристов и режиссёров им.Г.Н.Данелии и «Московской школе нового кино». По результатам тестовых заданий и собеседований школы будут направлять заявки на финансовую поддержку обучения студентов (не менее двух кандидатов) в ГБУК «Московское кино», после чего будет сформирован список кандидатов. Финансовая помощь будет предоставляться в форме гранта.

Наталья Мокрицкая, генеральный директор Москино: «Отечественный кинематограф — одним из ярчайших культурных феноменов. И забота о его будущем – одна из приоритетных для нас задач. Принятые меры поддержки — прекрасная возможность для молодых и талантливых обратить на себя внимание кинематографического сообщества, найти признание у простых зрителей, быстрее реализоваться в профессии, воплотить свои идеи и замыслы в начале творческого пути. Москва традиционно поддерживает талантливых и трудолюбивых. Для них это отличный шанс проявить себя».