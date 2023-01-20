Конкурс сценарного мастерства «Метод» начал прием заявок

Подать проект можно до 20 февраля

В России открылся приём заявок на участие в конкурсе сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента).

Участвовать в конкурсе могут россияне старше 18 лет, вне зависимости от образования и уровня профессиональной подготовки. Для участия принимаются сценарии игровых полнометражных фильмов (хронометражем 60-90 минут) и сериалов (не менее четырех серий хронометражем 24-48 минут), а также литературные произведения для экранизаций (не менее 30 страниц).

Подать заявку можно до 20 февраля 23:59 мск на платформе https://metod.one. Лонг-лист из не менее 100 работ будет опубликован на сайте конкурса 6 марта. Очная образовательная программа пройдет с 16 по 20 марта в Москве, для участников лонг-листа – за счёт организатора. В очной защите перед ключевыми игроками кино-, телевизионной и издательской индустрий смогут участвовать авторы не менее 20 проектов.

По итогам финального питчинга соглашения (опционы) будут подписаны с авторами не менее 10 проектов. Финальный питчинг планируется на 22 марта в Москве.

В состав экспертного жюри финального питчинга войдут: генеральный продюсер компании «СТВ» Сергей Сельянов, директор IVI Originals Вадим Соколовский, гендиректор группы компаний ГМП КИТ Андрей Терешок, сценарист, писатель Александр Цыпкин, директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Александра Шипетина.

Организатором конкурса является АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», продюсерским центром «Мувистарт» в партнерстве с издательской группой «Эксмо-АСТ». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.