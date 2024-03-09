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Байопик о Майкле Джексоне обойдет острые углы его биографии

Автор: Илья Кувшинов

9 марта 2024

Об этом сообщают инсайдеры, ознакомившиеся со сценарием грядущей ленты

Режиссер Антуан Фукуа обещал, что его грядущий байопик МАЙКЛ о поп-короле Майкле Джексоне продемонстрирует зрителю только факты и ничего более, показав становление и жизнь музыканта без прикрас. Однако, похоже, это будет не так.

Журналист Puck Мэтт Беллони прочитал сценарий будущей ленты за авторством Джона Логана и утверждает, что беспристрастного отношения ждать не стоит.

«Посыл картины заключается в том, что у Майкла Джексона был жестокий отец, из-за которого тот превратился в ужасно неуверенного, но безобидного Питера Пэна. Именно поэтому певец постоянно пытается вернуться в детство, которого у него было, что, в конечном итоге, и было использовано нечистыми на руку людьми, решившими использовать Джексона в своих целях. Особенно интересен тот факт, насколько агрессивно сценарий стремится выставить Майкла невиновным», – отметил он.

По словам Беллони, в сценарии поп-звезда однозначно выставляется жертвой – в какой-то момент, по сюжету, одно из доверенных лиц Джексона даже говорит: «Я беспокоюсь не о детях, а о родителях. Майкл открывает двери своего дома для множества людей, которых мы не знаем, и среди них много охочих до денег».

Стоит отметить, что проект с самого начала был одобрен семьей и наследниками Джексона. Главные роли в байопике исполняют племянник поп-короля Джафар Джексон, Колман Доминго, Ниа Лонг и Майлз Теллер. По слухам, бюджет картины составляет $155 млн.

МАЙКЛ выйдет в прокат 16 апреля 2025 года.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

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