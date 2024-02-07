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HBO нашло замену Милошу Биковичу в новом сезоне «Белого лотоса»

Автор: Илья Кувшинов

7 февраля 2024

Роль русского йога и ментор исполнит болгарский актер Джулиан Костов

Болгарский актер Джулиан Костов сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса» – по сообщению Deadline, он заменит Милоша Биковича, который был уволен из проекта после массовой критики в соцсетях.

Напомним, что звезда ХОЛОПА должна была исполнить второстепенную роль русского йога и ментора по имени Валентин, работающего на вынесенном в название курорте.

За последние десять лет Костов построил карьеру в Великобритании, играя не только на английском языке, но и на русском, испанском, итальянском, польском и румынском. В числе его недавних проектов – первый сезон фэнтези «Тень и кость» от Netflix и перезагрузка комедийного хоррора студии Troma ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ.

Съемки третьего сезона «Белого лотоса» должны начаться в ближайшее время на Самуи, Пхукете и в Бангкоке. В актерском составе проекта также будут задействованы Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Патрик Шварценеггер, Паркер Поузи и Наташа Ротвелл, которая вернется к роли менеджера спа-салона курорта.

Фото: кадр из сериала «Тень и кость»

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