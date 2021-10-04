Экспертный совет Минкультуры объявил игровые дебюты, рекомендованные к получению господдержки

Всего отобраны 11 проектов, еще 15 картин включены в резерв

На третьем этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидии в 2021 году для создания дебютных игровых фильмов, Экспертный совет Министерства культуры РФ рассмотрел 54 проекта.

В итоге Экспертный совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году:

№ п/п Наименование организации кинематографии Название проекта 1 ООО «Друг Друга» «Пепел и доломит» 2 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» «Страсти по Матвею» 3 ООО «Кинокомпания «Пассажир» «За нашим домом сад» 4 ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» «Контакты» 5 ООО «Мастерская Павла Лунгина» «Все нормально» 6 ООО «Пан-Атлантик Студио» «Монреаль» 7 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» «Хуже всех» 8 ООО «СТВ Лаб» «Королевство» 9 ООО «Студия «СЛОН» «Агния» 10 ООО «Творческо-производственное объединение «РОК» «Ниша» 11 ООО «Форест-Фильм» «Привет, мама»

Экспертный совет также рекомендует Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты игровых дебютных фильмов и представившие их организации в резерв: