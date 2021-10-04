Экспертный совет Минкультуры объявил игровые дебюты, рекомендованные к получению господдержки
Всего отобраны 11 проектов, еще 15 картин включены в резерв
На третьем этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидии в 2021 году для создания дебютных игровых фильмов, Экспертный совет Министерства культуры РФ рассмотрел 54 проекта.
В итоге Экспертный совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году:
|
№ п/п
|
Наименование организации кинематографии
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Друг Друга»
|
«Пепел и доломит»
|
2
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
«Страсти по Матвею»
|
3
|
ООО «Кинокомпания «Пассажир»
|
«За нашим домом сад»
|
4
|
ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»
|
«Контакты»
|
5
|
ООО «Мастерская Павла Лунгина»
|
«Все нормально»
|
6
|
ООО «Пан-Атлантик Студио»
|
«Монреаль»
|
7
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
«Хуже всех»
|
8
|
ООО «СТВ Лаб»
|
«Королевство»
|
9
|
ООО «Студия «СЛОН»
|
«Агния»
|
10
|
ООО «Творческо-производственное объединение «РОК»
|
«Ниша»
|
11
|
ООО «Форест-Фильм»
|
«Привет, мама»
Экспертный совет также рекомендует Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты игровых дебютных фильмов и представившие их организации в резерв:
|
№ п/п
|
Наименование организации кинематографии
|
Название проекта
|
1
|
ООО «1-2-3 Продакшн»
|
«Капучино для Зарины»
|
2
|
ООО «База Медиа»
|
«Вахтовый метод»
|
3
|
ООО «Базелевс»
|
«Сестры»
|
4
|
ООО «Иллюзия»
|
«Алина»
|
5
|
ООО «Ингушская национальная киностудия»
|
«Письмо»
|
6
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
«С шумом и яростью»
|
7
|
ООО «Кинокомпания Альянс»
|
«Неестественный отбор»
|
8
|
ООО «Кинокомпания «Галактика»
|
«Тайм-аут»
|
9
|
ООО «Кинокомпания Смена»
|
«Правда»
|
10
|
ООО «Киностудия Соль»
|
«Первое лето»
|
11
|
ООО Киностудия «Домбайфильм»
|
«Испытание аулом»
|
12
|
ООО «МИМЕСИС»
|
«Белый пароход»
|
13
|
ООО «Продюсерская компания «Русь»
|
«Анна и Вано. Ванна и вино»
|
14
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
«Ласточка»
|
15
|
ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»
|
«Последняя цена»