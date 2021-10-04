top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Экспертный совет Минкультуры объявил игровые дебюты, рекомендованные к получению господдержки

Экспертный совет Минкультуры объявил игровые дебюты, рекомендованные к получению господдержки

Автор: Виолетта Палий

4 октября 2021

Всего отобраны 11 проектов, еще 15 картин включены в резерв

На третьем этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидии в 2021 году для создания дебютных игровых фильмов, Экспертный совет Министерства культуры РФ рассмотрел 54 проекта.

В итоге Экспертный совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году:

 

№ п/п

Наименование организации кинематографии

Название проекта

1

ООО «Друг Друга»

«Пепел и доломит»

2

ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»

«Страсти по Матвею»

3

ООО «Кинокомпания «Пассажир»

«За нашим домом сад»

4

ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»

«Контакты»

5

ООО «Мастерская Павла Лунгина»

«Все нормально»

6

ООО «Пан-Атлантик Студио»

«Монреаль»

7

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

«Хуже всех»

8

ООО «СТВ Лаб»

«Королевство»

9

ООО «Студия «СЛОН»

«Агния»

10

ООО «Творческо-производственное объединение «РОК»

«Ниша»

11

ООО «Форест-Фильм»

«Привет, мама»

 

Экспертный совет также рекомендует Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты игровых дебютных фильмов и представившие их организации в резерв:

 

№ п/п

Наименование организации кинематографии

Название проекта

1

ООО «1-2-3 Продакшн»

«Капучино для Зарины»

2

ООО «База Медиа»

«Вахтовый метод»

3

ООО «Базелевс»

«Сестры»

4

ООО «Иллюзия»

«Алина»

5

ООО «Ингушская национальная киностудия»

«Письмо»

6

ООО «Кинокомпания 29 февраля»

«С шумом и яростью»

7

ООО «Кинокомпания Альянс»

«Неестественный отбор»

8

ООО «Кинокомпания «Галактика»

«Тайм-аут»

9

ООО «Кинокомпания Смена»

«Правда»

10

ООО «Киностудия Соль»

«Первое лето»

11

ООО Киностудия «Домбайфильм»

«Испытание аулом»

12

ООО «МИМЕСИС»

«Белый пароход»

13

ООО «Продюсерская компания «Русь»

«Анна и Вано. Ванна и вино»

14

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

«Ласточка»

15

ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»

«Последняя цена»

 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Веном 2» опережает «Дюну»
Подробнее
«КиноПоиск» представил главные премьеры нового сезона
Подробнее
«Веном 2» побил постковидный рекорд российских сборов в премьерный день
Подробнее
Okko представил новинки октября 2021 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Веном 2» собирает порядка 200 млн рублей
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: цифры «Венома 2» в онлайне оказались больше, чем в офлайне
Подробнее
Иван Гродецкий назначен гендиректором видеосервиса more.tv
Подробнее
Онлайн-кинотеатр ViP Play анонсировал премьеры октября 2021 года
Подробнее
«Веном 2» и «Не время умирать» должны порадовать мировую киноиндустрию
Подробнее
«КиноПоиск HD» рассказал о главных премьерах октября 2021 года
Подробнее
Wink анонсировал главные релизы октября 2021 года
Подробнее
Start представил релизы октября 2021 года
Подробнее
Фильм – победитель «Кинотавра» выйдет в российский прокат
Подробнее
IVI представил ключевые новинки октября 2021 года
Подробнее
«Не время умирать» посредственно стартует в Южной Корее
Подробнее
Касса четверга: «Веном 2» почти удвоил предыдущий рекорд сборов стартового дня
Подробнее
Еще три российских региона вводят QR-коды для посещения культурных мероприятий
Подробнее
IVI оказался самым популярным видеосервисом среди платящих подписчиков в России
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 сентября − 3 октября
Подробнее
В рамках Ташкентского международного кинофестиваля пройдут Дни российского кино
Подробнее