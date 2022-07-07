«Миньоны: Грювитация» стартовали в СНГ в несколько раз хуже первой части

Также мультфильм собрал меньше «Гадкого Я 3» за первый уикенд

По данным БК, анимационный проект МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ заработал в первый прокатный уикенд в СНГ порядка 33,957 млн рублей. Релиз фильма состоялся 30 июня.

Сборы мультфильма оказались в 2,5 раза меньше кассы первых МИНЬОНОВ 2015 года – 86,237 млн рублей. В то же время спин-офф мультфильма ГАДКИЙ Я 3 в 2017 году за премьерные выходные на территории СНГ собрал 49,910 млн рублей.

В марте этого года голливудские мейджоры Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о временной остановке проката своих фильмов в России. В июле БК сообщал, что Universal в течение нескольких месяцев закроет свой российский офиc. Информацию об окончательном уходе мейджора из России подтвердил источник БК в компании.