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«Миньоны: Грювитация» стартовали в СНГ в несколько раз хуже первой части

Автор: БК

7 июля 2022

Также мультфильм собрал меньше «Гадкого Я 3» за первый уикенд

По данным БК, анимационный проект МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ заработал в первый прокатный уикенд в СНГ порядка 33,957 млн рублей. Релиз фильма состоялся 30 июня.

Сборы мультфильма оказались в 2,5 раза меньше кассы первых МИНЬОНОВ 2015 года  – 86,237 млн рублей. В то же время спин-офф мультфильма ГАДКИЙ Я 3 в 2017 году за премьерные выходные на территории СНГ собрал 49,910 млн рублей. 

В марте этого года голливудские мейджоры Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о временной остановке проката своих фильмов в России. В июле БК сообщал, что Universal в течение нескольких месяцев закроет свой российский офиc. Информацию об окончательном уходе мейджора из России подтвердил источник БК в компании. 

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