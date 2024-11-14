Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения байопику о Дональде Трампе

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» должен был выйти в российский прокат 14 ноября

Министерство культуры России прокомментировало причину отказа в выдаче прокатного удостоверения байопику УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА Али Аббаси.

По сообщению ТАСС, компаниям Arna Media и «Атмосфера кино» было отказано в выдаче прокатного удостоверения «в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм».

Стоит отметить, что конкретная причина министерством не называется – в документе сказано, что удостоверение может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».

Лента с Себастьяном Стэном должна была выйти в российский прокат 14 ноября.

Фото: кадр из фильма УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА