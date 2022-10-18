top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минкультуры увеличит размер господержки отечественного кинопроизводства

Минкультуры увеличит размер господержки отечественного кинопроизводства

Автор: БК

18 октября 2022

В следующем году будет выделено 11,6 млрд рублей, в 2024-м и 2025-м — по 12,28 млрд в год

В период с 2023 по 2025 гг. на поддержку производства отечественных фильмов предусмотрены дополнительные бюджетные средства. Об этом на совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко. Так, в 2023 году Минкультуры России будут выделены 11,6 млрд рублей, в 2024-м и 2025-м — по 12,28 млрд рублей, в том числе 7,6 млрд рублей отойдут Фонду кино для поддержки широкого зрительского кино (в 2023 году не менее 25 проектов, в 2024-м — 30, в 2025-м — 35). 

По данным Минкультуры, сейчас в России регулярные киносеансы проводятв 2 136 кинотеатров и 5 319 кинозалов. Таким образом, с начала 2022 года количество кинотеатров сократилось на 11,5%, кинозалов – на 11,3%. При этом, по данным ЕАИС, официально приостановили кинопоказ 103 кинотеатра, а закрытыми значатся 43 площадки.

Главной мерой поддержки кинопроката, отмечает Давиденко, министерство видит увеличение производства национального контента. «В свою очередь, мы ожидаем от киносетей большей активности в прокате именно отечественных картин», – заявил он. Также глава департамента подчеркнул, что хорошей поддержкой для кинотеатров могла бы стать «Пушкинская карта», ресурс которой «далеко не исчерпан». Так, за время реализации программы с февраля по сентябрь 2022 года посещаемость российских фильмов по «Пушкинской карте» обеспечила 21,6% в сборах российских фильмов: продано было 3,58 млн билетов, сборы от которых составили более 1,16 млрд рублей. 

Кассовые сборы отечественных фильмов, производство которых поддержано государством, составили 6,9 млрд рублей (в 2021 году – 8,3 млрд рублей), заявил Давиденко.

Директор департамента кинематографии также отметил, что ситуация с поддержкой должна решаться системно, в частности, ведомство ждет конкретных предложений от игроков отрасли, т.к. «единого мнения у представителей профессионального сообщества на сегодняшний момент нет, а идей по мерам поддержки до сих пор не поступало». 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Кинопоиск» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Вадим Иванов выступил против принудительной лицензии
Подробнее
Киносети и продюсеры выступили против законопроекта о принудительном лицензировании контента
Подробнее
Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у российского офиса Universal Pictures
Подробнее
Управляющий кинотеатром New Cinema прокомментировал победу в суде над российским офисом Universal
Подробнее
Дилогия «Лед» получит продолжение
Подробнее
Институт развития Интернета объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
В России могут создать госструктуру, которая будет продавать недоступный легально контент
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидером проката остается «Сердце пармы»
Подробнее
Топ-менеджеры видеосервисов обсудили сокращение объемов библиотек, прогнозы на 2022 год и другое
Подробнее
Кинокомпания Plan B Брэда Питта ищет инвестора
Подробнее
Фильмы для детей и подростков получат полное госфинансирование
Подробнее
Европейский кинорынок в 2023 году состоится в очном формате
Подробнее
Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-медиа» до 1 млрд рублей
Подробнее
Netflix запускает дешевый тариф с подключенной рекламой
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» показывает лучший старт среди российских проектов 2022 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 октября
Подробнее
Как устроена выставка «Балабанов», открывшаяся в Петербурге
Подробнее
Киноаудитория уикенда: доля мужчин на сеансах «Сердца пармы» составила лишь 37%
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Иван Семенов» обходит «Артек» и «Мою ужасную сестру»
Подробнее