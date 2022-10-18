Минкультуры увеличит размер господержки отечественного кинопроизводства

В следующем году будет выделено 11,6 млрд рублей, в 2024-м и 2025-м — по 12,28 млрд в год

В период с 2023 по 2025 гг. на поддержку производства отечественных фильмов предусмотрены дополнительные бюджетные средства. Об этом на совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко. Так, в 2023 году Минкультуры России будут выделены 11,6 млрд рублей, в 2024-м и 2025-м — по 12,28 млрд рублей, в том числе 7,6 млрд рублей отойдут Фонду кино для поддержки широкого зрительского кино (в 2023 году не менее 25 проектов, в 2024-м — 30, в 2025-м — 35).

По данным Минкультуры, сейчас в России регулярные киносеансы проводятв 2 136 кинотеатров и 5 319 кинозалов. Таким образом, с начала 2022 года количество кинотеатров сократилось на 11,5%, кинозалов – на 11,3%. При этом, по данным ЕАИС, официально приостановили кинопоказ 103 кинотеатра, а закрытыми значатся 43 площадки.

Главной мерой поддержки кинопроката, отмечает Давиденко, министерство видит увеличение производства национального контента. «В свою очередь, мы ожидаем от киносетей большей активности в прокате именно отечественных картин», – заявил он. Также глава департамента подчеркнул, что хорошей поддержкой для кинотеатров могла бы стать «Пушкинская карта», ресурс которой «далеко не исчерпан». Так, за время реализации программы с февраля по сентябрь 2022 года посещаемость российских фильмов по «Пушкинской карте» обеспечила 21,6% в сборах российских фильмов: продано было 3,58 млн билетов, сборы от которых составили более 1,16 млрд рублей.

Кассовые сборы отечественных фильмов, производство которых поддержано государством, составили 6,9 млрд рублей (в 2021 году – 8,3 млрд рублей), заявил Давиденко.

Директор департамента кинематографии также отметил, что ситуация с поддержкой должна решаться системно, в частности, ведомство ждет конкретных предложений от игроков отрасли, т.к. «единого мнения у представителей профессионального сообщества на сегодняшний момент нет, а идей по мерам поддержки до сих пор не поступало».