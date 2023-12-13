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Закон об электронном ПУ и удостоверении национального фильма прошел в первом чтении

Автор: БК

13 декабря 2023

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры России

Депутаты Государственной Думы единогласно поддержали в первом чтении законопроект о создании электронного регистра для разрешенных к прокату фильмов и государственного реестра национальных фильмов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры России.

Заместитель министра культуры Надежда Преподобная рассказала, что вместо оформления бумажных документов будет формироваться «юридически значимая запись в соответствующем электронном ресурсе: в отношении удостоверений национального фильма – в Государственном реестре национальных фильмов, в отношении прокатных удостоверений на фильмы – в Государственном регистре фильмов».

По результатам заявителю будет предоставляться выписка в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Отмечается, что после принятия закона заявитель сможет получать прокатное удостоверение и удостоверения национального фильма без посещения Министерства культуры.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России

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