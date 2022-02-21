Минкультуры утвердило список кинофестивалей, рекомендованных к получению господдержки в 2022 году
Всего отобраны 45 смотров
Министерство культуры РФ представило список из 45 кинофестивалей, рекомендованных к государственной финансовой поддержке в 2022 году. Всего было подано 122 заявки.
Также Минкультуры отметило, что финансовая поддержка уже предоставлена шести кинофестивалям, которые планируется провести в 2022 году. В их числе 44-й ММКФ, 33-й «Кинотавр», XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино, Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», XVI Международный кинофестиваль им. А.Тарковского, XXXII Международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку».
Список смотров, рекомендованных к поддержке:
• VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»;
• XVII Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»;
• Всероссийский Шукшинский кинофестиваль;
• XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино;
• Калининградский международный кинофестиваль «Край света. Запад»;
• Кинофестиваль «Горькийfest»;
• Кинофестиваль «До и после: «Брат»;
• Кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»;
• Кинофестиваль Beat Weekend 2022;
• Международный фестиваль документальных фильмов «Встречи в Сибири»;
• XVI Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов»;
• Международный ежемесячный фестиваль короткого метра Moscow Shorts;
• XXVIII Международный кинофестиваль «Литература и кино»;
• XVI Международный кинофестиваль «Русское зарубежье»;
• XIV Международный кинофестиваль «Северный Характер»;
• I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая»;
• Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»;
• II Международный кинофестиваль документальных фильмов «Форма жизни»;
• XVII Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний»;
• XIX Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»;
• VI Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open;
• Международный кинофестиваль студенческих работ звукорежиссеров «INтонации»;
• XVIII Международный мастер-класс-фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-Птица»;
• XVII Международный православный сретенский кинофестиваль «Встреча»;
• 42-й Международный студенческий фестиваль ВГИК;
• XV Международный фестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»;
• V Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» в международном детском центре «Артек»;
• IX Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс»;
• VIII Международный фестиваль документального кино «Докер»;
• Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»;
• 4-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера»;
• XXII Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ»;
• XXVIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»;
• Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»;
• 8-й Московский еврейский кинофестиваль;
• ХХ Открытый Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень»;
• XXXIII Открытый фестиваль документального кино «Россия»;
• 29-й Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»;
• Российский фестиваль короткометражного кино «Короче»;
• Фестиваль «ЧелоВечное кино»;
• Фестиваль актуального научного кино ФАНК;
• Фестиваль российского кино «Окно в Европу»;
• Фестиваль уличного кино;
• Фестиваль Voices (Vologda Independent Cinema from European Screens);
• XV Чебоксарский международный кинофестиваль.