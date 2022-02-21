Минкультуры утвердило список кинофестивалей, рекомендованных к получению господдержки в 2022 году

Всего отобраны 45 смотров

Министерство культуры РФ представило список из 45 кинофестивалей, рекомендованных к государственной финансовой поддержке в 2022 году. Всего было подано 122 заявки.

Также Минкультуры отметило, что финансовая поддержка уже предоставлена шести кинофестивалям, которые планируется провести в 2022 году. В их числе 44-й ММКФ, 33-й «Кинотавр», XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино, Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», XVI Международный кинофестиваль им. А.Тарковского, XXXII Международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку».

Список смотров, рекомендованных к поддержке:

• VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»;

• XVII Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»;

• Всероссийский Шукшинский кинофестиваль;

• XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино;

• Калининградский международный кинофестиваль «Край света. Запад»;

• Кинофестиваль «Горькийfest»;

• Кинофестиваль «До и после: «Брат»;

• Кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»;

• Кинофестиваль Beat Weekend 2022;

• Международный фестиваль документальных фильмов «Встречи в Сибири»;

• XVI Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов»;

• Международный ежемесячный фестиваль короткого метра Moscow Shorts;

• XXVIII Международный кинофестиваль «Литература и кино»;

• XVI Международный кинофестиваль «Русское зарубежье»;

• XIV Международный кинофестиваль «Северный Характер»;

• I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая»;

• Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»;

• II Международный кинофестиваль документальных фильмов «Форма жизни»;

• XVII Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний»;

• XIX Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»;

• VI Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open;

• Международный кинофестиваль студенческих работ звукорежиссеров «INтонации»;

• XVIII Международный мастер-класс-фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-Птица»;

• XVII Международный православный сретенский кинофестиваль «Встреча»;

• 42-й Международный студенческий фестиваль ВГИК;

• XV Международный фестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»;

• V Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» в международном детском центре «Артек»;

• IX Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс»;

• VIII Международный фестиваль документального кино «Докер»;

• Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»;

• 4-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера»;

• XXII Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ»;

• XXVIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»;

• Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»;

• 8-й Московский еврейский кинофестиваль;

• ХХ Открытый Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень»;

• XXXIII Открытый фестиваль документального кино «Россия»;

• 29-й Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»;

• Российский фестиваль короткометражного кино «Короче»;

• Фестиваль «ЧелоВечное кино»;

• Фестиваль актуального научного кино ФАНК;

• Фестиваль российского кино «Окно в Европу»;

• Фестиваль уличного кино;

• Фестиваль Voices (Vologda Independent Cinema from European Screens);

• XV Чебоксарский международный кинофестиваль.