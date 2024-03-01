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Минкультуры выделит около 370 млн рублей на поддержку российских кинофестивалей

Автор: Илья Кувшинов

1 марта 2024

Об этом сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко

В 2024 году Министерство культуры России выделит примерно 370 млн рублей на проведение кинофестивалей на территории страны. Об этом сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.

«Министерство культуры РФ поддерживает очень много фестивалей, на это выделяется около 370 млн рублей. На сегодняшний день этими деньгами поддерживаются 62 кинофестиваля, из них 40 имеют международный статус. Большие ли это деньги, которые выделяются на эти 62 кинофестиваля? Нет, небольшие», – сказал он на сессии в рамках Международной выставки-форума Россия.

Давиденко отметил, что основная ставка делается на кинофестивали в регионах. По словам представителя министерства, большая часть финансовой нагрузки на проведение подобных смотров ложится на местные власти, однако, даже несмотря на небольшое финансирование подобных смотров, логотип Минкультуры уже является для региона знаком доверия к фестивалю.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития также отдал должное кинофестивалям, которые проходят в России без поддержки Министерства.  «Это не значит, что если фестиваль не имеет государственной поддержки, то он хуже или лучше. Это такое же важное событие для развития как киноиндустрии, так и региона, потому что люди в регионах нуждаются в таких мероприятиях. Особенно важно, когда приходят зрители, смотрят кино, и эти фильмы представляют создатели, продюсеры, авторы и дальше идет обсуждение», – сказал Давиденко.

Фото: соцсети Московского международного кинофестиваля

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