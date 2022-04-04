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Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в области кино

Автор: БК

4 апреля 2022

Соответствующее решение принято по итогам заседания экспертного совета по проведению киномероприятий

Минкультуры РФ поддержит 53 проекта, в число которых вошли кинофестивали, мастер-классы и семинары и конференции, а также продвижение отечественных фильмов на фестивале стран БРИКС в Китае.

Среди рекомендованных к поддержке — Калининградский международный кинофестиваль «Край света. Запад», Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в Перми, Российский фестиваль короткометражного кино «Короче», Фестиваль актуально научного кино ФАНК в Москве, Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» в Тюмени, XVI Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов».

Также государственную поддержку получат мероприятия в Москве — 42-й Международный студенческий фестиваль ВГИК, 29-й Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», в Санкт-Петербурге — Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ» и Международный кинофестиваль студенческих работ звукорежиссеров «INтонации». На Урале состоится Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». 

Впервые при участии министерства пройдут XIV Международный кинофестиваль «Северный Характер» в Мурманской области, I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» в Свердловской области, Международный ежемесячный фестиваль короткого метра Moscow Shorts.

Ранее Министерство культуры Российской Федерации предоставило государственную поддержку 47 киномероприятиям на территории России и за рубежом.

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