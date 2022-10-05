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Минкультуры начало прием информации о кинофестивалях, которые планируются в 2023 году

Автор: БК

5 октября 2022

Отправить заявку можно до 28 октября

Министерство культуры РФ начал сбор информации о кинофестивалях, проведение которых планируется в России в 2023 году. Прием заявок открыт до 28 октября 17:00 мск. Поступившие заявки будут рассмотрены с 31 октября по 10 ноября. 

Информация о фестивале предоставляется в виде двух файлов — заявки в специальной форме и творческого видеоролика.

Рассмотрение проектов кинофестивалей осуществляется по следующим показателям:
• значимость проекта кинофестиваля для развития киноиндустрии в регионе;
• масштаб проекта кинофестиваля (международный, всероссийский или региональный);
• вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, в качестве зрителей и участников проекта кинофестиваля;
• информационный охват проекта кинофестиваля, использование современных средств коммуникации;
• наличие культурной и деловой программы проекта кинофестиваля;
• для проектов регионального значения – наличие поддержки, в том числе финансовой, со стороны региона, свидетельствующей о его заинтересованности в проведении мероприятия;
• при рассмотрении проекта кинофестиваля с долгой историей – развитие данного проекта в соответствии с современным состоянием киноиндустрии и актуальным запросами зрителей;
• роль проекта кинофестиваля в воспитании зрительской культуры;
• потенциал проекта кинофестиваля к открытию и воспитанию новых талантов в области кинематографии.

Подробная информация о сроках и формате подачи заявки доступна на сайте Минкультуры.

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