Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за десять месяцев 2024 года
По словам Ольги Любимовой, объем рынка составил 37,5 млрд рублей
Министр культуры России Ольга Любимова представила свежую статистику по российскому рынку кинопроката в 2024 году.
По ее словам, за десять месяцев объем рынка составил 37,5 млрд рублей, а общее количество зрителей – 105 млн человек. Сборы только российских картин составили 29,5 млрд рублей, а количество их зрителей – 83 млн человек.
Министр также отметила, что российский рынок кинопроката на 79% обеспечен отечественными проектами. Помимо этого, Любимова напомнила, что сразу семь отечественных фильмов в 2024 году превысили отметку в 1 млрд рублей.
По данным БК на 3 ноября, общий сбор кинотеатрального рынка в России в 2024 году составил 35,6 млрд рублей: на долю российского кино пришлось 23,8 млрд и 11,8 млрд – на долю зарубежного. Общая посещаемость составила 99,1 млн человек – отечественные из них посетили 68,2 млн зрителей.
Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой