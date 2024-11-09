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Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за десять месяцев 2024 года

Автор: БК

9 ноября 2024

По словам Ольги Любимовой, объем рынка составил 37,5 млрд рублей

Министр культуры России Ольга Любимова представила свежую статистику по российскому рынку кинопроката в 2024 году.

По ее словам, за десять месяцев объем рынка составил 37,5 млрд рублей, а общее количество зрителей – 105 млн человек. Сборы только российских картин составили 29,5 млрд рублей, а количество их зрителей – 83 млн человек. 

Министр также отметила, что российский рынок кинопроката на 79% обеспечен отечественными проектами. Помимо этого, Любимова напомнила, что сразу семь отечественных фильмов в 2024 году превысили отметку в 1 млрд рублей. 

По данным БК на 3 ноября, общий сбор кинотеатрального рынка в России в 2024 году составил 35,6 млрд рублей: на долю российского кино пришлось 23,8 млрд и 11,8 млрд – на долю зарубежного. Общая посещаемость составила 99,1 млн человек – отечественные из них посетили 68,2 млн зрителей.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

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