Минкультуры поддержит 87 российских кинособытий в этом году
Автор: БК
3 марта 2026
В их числе – ММКФ, «Зимний», «Короче» и другие
Министерство культуры России уточнило перечень организаций кинематографии, которые получат государственные субсидии на проведение мероприятий в 2026 году.
В список попали 87 мероприятий. В их числе – 48-й ММКФ (125 млн рублей), 5-й фестиваль авторского кино «Зимний» (20 млн рублей), фестиваль анимационного кино «Суздальфест» (16 млн рублей), церемония вручения премии «Золотой Орел» (15 млн рублей), международный фестиваль индустриального кино «Прометей» (15 млн рублей) фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (12 млн рублей), фестиваль сериалов «Пилот» (10 млн рублей) и многие другие.
Полный список доступен по ссылке.
Фото: соцсети фестиваля
