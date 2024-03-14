Минкультуры призвало увеличить число компаний-лидеров отечественного кинопроизводства

Об этом заявила Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова дала интервью «России 24», где она рассказала о государственных мерах поддержки российского кино за последнее время.

По ее словам, для стабилизации ситуации на рынке необходимо увеличить число компаний-лидеров отечественного кинопроизводства. «Мне кажется, что нам нужно, конечно, увеличивать количество лидеров, которые самостоятельно смогут инвестировать средства в свои фильмы. Их не может быть 8-10 в стране, их должно быть больше», – подчеркнула Любимова.

Министр также отметила, что для уверенного существования российского кинопроката без громких американских премьер «не хватает порядка 50 фильмов в год».

Напомним, что в начале февраля Фонд кино опубликовал список лидеров российского кинопроизводства на этот год: впервые с 2020-го в нем произошли изменения – из списка были исключены «Марс Медиа» и Bazelevs. Тогда же мы решили разобраться в зрительской популярности фильмов компаний-лидеров в российских кинотеатрах – подробнее об этом можно прочитать в большом аналитическом материале БК.

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