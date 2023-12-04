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«Поедем с тобой в Макао» смог получить удостоверение на весь срок проката

Автор: Илья Кувшинов

4 декабря 2023

Премьера картины Романа Михайлова состоится на кинофестивале «Зимний»

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение новой работе Романа Михайлова ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО. В реестре указано, что теперь удостоверение действует на весь срок проката. Картина получила возрастной рейтинг 18+.

Напомним, что ранее картину проверяли на пропаганду азартных игр, однако экспертиза ничего не выявила.

ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО повествует о заядлом игроке в покер, который выходит из тюрьмы и открывает своему сыну-студенту новый мир подпольных казино. Роли в картине исполнили Олег Чугунов, Юлия Марченко, Илларион Маров, Олег Рязанцев, Анна Завтур, Федор Лавров и сам режиссер.

Премьера картины состоится сегодня, 4 декабря, на кинофестивале «Зимний».

Фото: кадр из фильма ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО

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