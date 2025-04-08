Минкультуры определило правила маркировки произведений искусства с информацией о наркотиках

Речь идет о произведениях, обнародованных после 1 августа 1990 года

Министерство культуры РФ подготовило проект указа о правилах маркировки произведений искусства, которые содержат информацию о наркотиках и психотропных веществах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что маркировка будет касаться произведений литературы и искусства, содержащих информацию или материалы о способах изготовления, перевозки или хранения запрещенных препаратов в случае, если эта информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

Речь идет о книгах, фильмах и сериалах, обнародованных после 1 августа 1990 года. Минкультуры будет лично утверждать перечень таких произведений искусства.

Согласно проекту приказа ведомства, маркировка должна производиться лицом, осуществляющим их производство, распространение путем размещения сообщения: «Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет уголовную ответственность». Уточняется, что предупреждение может быть осуществлено в текстовом или аудио формате.

Фото: кадр из фильма НА ИГЛЕ