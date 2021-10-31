Экспертный совет минкульта назвал неигровые фильмы, рекомендованные к получению поддержки
Суммарно отобраны 49 проектов
На третьем этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидий в 2021 году на производство фильмов в неигровом кино по направлениям: короткометражные научно-популярные фильмы (за исключением фильмов-дебютов), полнометражные фильмы (в том числе научно-популярные фильмы, за исключением фильмов-дебютов), а также фильмы совместного производства с миноритарным участием России, Экспертный совет Министерства культуры рассмотрел 100 проектов.
В итоге совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить 49 картин и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году. В резервный список внесены 14 проектов.
1. Рекомендованы к получению субсидии следующие проекты неигровых короткометражных научно-популярных фильмов (за исключением фильмов-дебютов):
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
АО «ТПО «СДФ»
|
«В поисках «Эйры»
|
2
|
ООО «Киностудия Гранат»
|
«Интегративная медицина»
|
3
|
ООО «ЛНФ»
|
«Красота поганки»
|
4
|
ООО «Первое кино. Байкал»
|
«Шишкинские писаницы»
|
5
|
ООО «Студия МАРАФОН-АРТ»
|
«Рак - не приговор»
|
6
|
ООО «Студия «Риск-фильм»
|
«Вспышки света»
|
7
|
ООО «ЭОН ФИЛЬМ»
|
«LUCA-код жизни»
2. Рекомендованы к получению субсидии следующие проекты неигровых полнометражных научно-популярных фильмов (за исключением фильмов-дебютов):
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Волшебная гора»
|
«Антарктика. Последний материк»
|
2
|
ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН»
|
«Тайны «Троянских» кладов Генриха Шлимана»
|
3
|
ООО «КИНО КУЛЬТ»
|
«Две поверхности счастья»
|
4
|
ООО «Киностудия «СОВА»
|
«День Нептуна»
|
5
|
ООО «МИРАДОКС»
|
«Мир по Либерману»
|
6
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького»
|
«Большой адронный коллайдер»
|
7
|
ООО «Студия «Лавр»
|
«Невечная мерзлота»
3. Рекомендованы к получению субсидии следующие проекты неигровых полнометражных фильмов (за исключением научно-популярных фильмов и фильмов-дебютов):
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «ВИКМО-М»
|
«Иван Бунин. В поисках утраченного...»
|
2
|
ООО «ДВА КАПИТАНА»
|
«Город золотой»
|
3
|
ООО «ДВА КАПИТАНА»
|
«Неизвестный художник. XX век»
|
4
|
ООО «Достоевский Док»
|
«Против ветра»
|
5
|
ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь»
|
«Земляничная поляна Кирилла Разлогова»
|
6
|
ООО «КиноАртель»
|
«Можно, я не буду умирать?»
|
7
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
«Митрофан Аксенов. Смерти нет»
|
8
|
ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»
|
«Петр Ваулин»
|
9
|
ООО «КИНОКОМПАНИЯ «МАСТЕР-ФИЛЬМ»
|
«Мой закадычный враг»
|
10
|
ООО «Кинокомпания Леосфильм»
|
«На равных»
|
11
|
ООО «Кинокомпания «СНЕГА»
|
«Главная дорога»
|
12
|
ООО «Кинокомпания Э»
|
«Люди Севера»
|
13
|
ООО «Киностудия Шпиленок фильм»
|
«Камчатка. Рассказ в лисах»
|
14
|
ООО «Кинофабрика «СЛОНиКо»
|
«Вся наша жизнь»
|
15
|
ООО «Краснодарская киностудия имени
|
«Я хочу быть святым...»
|
16
|
ООО «Мастерская Марины Разбежкиной»
|
«Современник»
|
17
|
ООО «МД Проджект лтд.»
|
«Тарковский и Двигубский. Жил был художник...Один...»
|
18
|
ООО «МТ КИНО»
|
«Митина кузня»
|
19
|
ООО «Продюсерский центр
|
«Колесо судьбы»
|
20
|
ООО «Продюсерский центр
|
«Раиса. О чем болит сердце»
|
21
|
ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»
|
«Последний теплоход»
|
22
|
ООО Продюсерский центр «Первое кино»
|
Белые вороны
|
23
|
АО «Свердловская киностудия»
|
«Код города»
|
24
|
ООО «Студия авторского кино»
|
«Гора языков»
|
25
|
ООО «СТУДИЯ АРТВИДЕО»
|
«ЖЫ. Сила слова»
|
26
|
ООО Студия «ВСТРЕЧА»
|
«По следам начальника Чукотки»
|
27
|
ООО «Студия «ТЕЛЕМОСТ»
|
«Особый случай»
|
28
|
ООО «Студия «Фишка-фильм»
|
«В Арктике жарко»
|
29
|
ООО «Студия РЕК»
|
«Недомашние животные»
|
30
|
ООО «Точка зрения»
|
«Путешествие Льюиса Кэролла сквозь зеркало, и что он нашел там»
|
31
|
ООО «ЮВИ+»
|
«Джаз 100»
|
32
|
ООО «ЮПИТЕР-XXI»
|
«Война – женский род»
4. Рекомендованы к получению субсидии следующие проекты неигровых фильмов совместного производства с миноритарным участием России и представившие их организации:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Киноглаз»
|
«Легендарные кинотеатры. Дом кино»
|
2
|
ООО «МУВИСТАРТ»
|
«Кабардинская юность»
|
3
|
ООО «Продюсерский Центр
|
«Подниекс о Подниексе»
5. Рекомендованы к включению в резерв следующие проекты неигровых фильмов и представившие их организации:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»
|
«Шахматы: русская партия»
|
2
|
ООО «ВИШ МЕДИА»
|
«И его братья»
|
3
|
ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН»
|
«Мумии возвращаются»
|
4
|
ООО «Кинокомпания «СНЕГА»
|
«Русские люди»
|
5
|
ООО «Киностудия «Квадрат»
|
«Когда сердцу больно
|
6
|
ООО «ЛНФ»
|
«Александр Зиновьев. Правила жизни в Человейнике»
|
7
|
ООО «Медиа Парк Продакшн»
|
«Ринг за колючей проволокой»
|
8
|
ООО МКФ «Золотой Витязь»
|
«Боже! Чувствую приближение твоё!»
|
9
|
ООО «ПАРТНЕР ФИЛЬМ»
|
«Маршал авиации Худяков»
|
10
|
ООО «СТАТУСЫ»
|
«Ирина Антонова. Железная
|
11
|
ООО Студия «Мастерская»
|
«Корсунь»
|
12
|
ООО Студия «Неофит»
|
«Русское церковное пение
|
13
|
ООО «Телемеждународник»
|
«Мария Германова. Мой ларец
|
14
|
ООО «12Кадр»
|
«Сказители»