Экспертный совет минкульта назвал неигровые фильмы, рекомендованные к получению поддержки

Суммарно отобраны 49 проектов

На третьем этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидий в 2021 году на производство фильмов в неигровом кино по направлениям: короткометражные научно-популярные фильмы (за исключением фильмов-дебютов), полнометражные фильмы (в том числе научно-популярные фильмы, за исключением фильмов-дебютов), а также фильмы совместного производства с миноритарным участием России, Экспертный совет Министерства культуры рассмотрел 100 проектов.

В итоге совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить 49 картин и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году. В резервный список внесены 14 проектов.

1. Рекомендованы к получению субсидии следующие проекты неигровых короткометражных научно-популярных фильмов (за исключением фильмов-дебютов):

№ Организация-заявитель Название проекта 1 АО «ТПО «СДФ» «В поисках «Эйры» 2 ООО «Киностудия Гранат» «Интегративная медицина» 3 ООО «ЛНФ» «Красота поганки» 4 ООО «Первое кино. Байкал» «Шишкинские писаницы» 5 ООО «Студия МАРАФОН-АРТ» «Рак - не приговор» 6 ООО «Студия «Риск-фильм» «Вспышки света» 7 ООО «ЭОН ФИЛЬМ» «LUCA-код жизни»

2. Рекомендованы к получению субсидии следующие проекты неигровых полнометражных научно-популярных фильмов (за исключением фильмов-дебютов):

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «Волшебная гора» «Антарктика. Последний материк» 2 ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН» «Тайны «Троянских» кладов Генриха Шлимана» 3 ООО «КИНО КУЛЬТ» «Две поверхности счастья» 4 ООО «Киностудия «СОВА» «День Нептуна» 5 ООО «МИРАДОКС» «Мир по Либерману» 6 ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького» «Большой адронный коллайдер» 7 ООО «Студия «Лавр» «Невечная мерзлота»

3. Рекомендованы к получению субсидии следующие проекты неигровых полнометражных фильмов (за исключением научно-популярных фильмов и фильмов-дебютов):

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «ВИКМО-М» «Иван Бунин. В поисках утраченного...» 2 ООО «ДВА КАПИТАНА» «Город золотой» 3 ООО «ДВА КАПИТАНА» «Неизвестный художник. XX век» 4 ООО «Достоевский Док» «Против ветра» 5 ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь» «Земляничная поляна Кирилла Разлогова» 6 ООО «КиноАртель» «Можно, я не буду умирать?» 7 ООО «Кинокомпания 29 февраля» «Митрофан Аксенов. Смерти нет» 8 ООО Кинокомпания «Инвада Фильм» «Петр Ваулин» 9 ООО «КИНОКОМПАНИЯ «МАСТЕР-ФИЛЬМ» «Мой закадычный враг» 10 ООО «Кинокомпания Леосфильм» «На равных» 11 ООО «Кинокомпания «СНЕГА» «Главная дорога» 12 ООО «Кинокомпания Э» «Люди Севера» 13 ООО «Киностудия Шпиленок фильм» «Камчатка. Рассказ в лисах» 14 ООО «Кинофабрика «СЛОНиКо» «Вся наша жизнь» 15 ООО «Краснодарская киностудия имени

Николая Минервина» «Я хочу быть святым...» 16 ООО «Мастерская Марины Разбежкиной» «Современник» 17 ООО «МД Проджект лтд.» «Тарковский и Двигубский. Жил был художник...Один...» 18 ООО «МТ КИНО» «Митина кузня» 19 ООО «Продюсерский центр

документального кино» «Колесо судьбы» 20 ООО «Продюсерский центр

Киностудии им. М.Горького» «Раиса. О чем болит сердце» 21 ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» «Последний теплоход» 22 ООО Продюсерский центр «Первое кино» Белые вороны 23 АО «Свердловская киностудия» «Код города» 24 ООО «Студия авторского кино» «Гора языков» 25 ООО «СТУДИЯ АРТВИДЕО» «ЖЫ. Сила слова» 26 ООО Студия «ВСТРЕЧА» «По следам начальника Чукотки» 27 ООО «Студия «ТЕЛЕМОСТ» «Особый случай» 28 ООО «Студия «Фишка-фильм» «В Арктике жарко» 29 ООО «Студия РЕК» «Недомашние животные» 30 ООО «Точка зрения» «Путешествие Льюиса Кэролла сквозь зеркало, и что он нашел там» 31 ООО «ЮВИ+» «Джаз 100» 32 ООО «ЮПИТЕР-XXI» «Война – женский род»

4. Рекомендованы к получению субсидии следующие проекты неигровых фильмов совместного производства с миноритарным участием России и представившие их организации:

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «Киноглаз» «Легендарные кинотеатры. Дом кино» 2 ООО «МУВИСТАРТ» «Кабардинская юность» 3 ООО «Продюсерский Центр

«Хорошо Продакшн» «Подниекс о Подниексе»

5. Рекомендованы к включению в резерв следующие проекты неигровых фильмов и представившие их организации: