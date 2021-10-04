Экспертный совет Минкульта представил игровые фильмы, допущенные до питчинга

Время

«Семья на ветру»

Е.Одинцов, К. К-Т.Малкин-Фам

«Я женил своих родителей»

«Хаим и Грета»

ООО Студия национального кино и телевидения «Русское поле»

ООО "Студия ТРЕТИЙ РИМ"

Л.Чернобурова, М.Сулейманова, Е.Юликов, А.Щеглов, А. Гройс, В.Макейчик, А.Арутюнян, Е.Соколов, Г.Курлаев, О.Фомин, Э.Малхасьян, А.Михалев, Р.Гапанюк, Е.Ковалец

И.Глинков, А.Детков, И.Ситников, О.Липин, Г. Польский, Е.Юликов, А.Щеглов, А. Гройс, Г.Курлаев

«Билет на Божественную комедию»

17:54

ООО ПК «Среда»

«Кто не спрятался, я не виноват»

Э.Чаландзтя

В.Мирзоев