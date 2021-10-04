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Экспертный совет Минкульта представил игровые фильмы, допущенные до питчинга

Автор: Виолетта Палий

4 октября 2021

Очная защита проектов состоится 7–8 октября

Экспертный совет Министерства культуры РФ сформировал список игровых проектов, допущенных к третьему этапу отбора. Питчинг игровых фильмов состоится 7–8 октября в Большом зале коллегии на 1-м этаже Минкультуры России по адресу: М.Гнездниковский переулок, д. 7.

 

7 октября 2021 г., четверг, начало в 10:00

Время 

Наименование организации

Название проекта

Автор сценария

Режиссер-постановщик

Продюсер

10:05

АО «ВБД Груп»

«Дыхание»

А.Гончаров
С.Торчилин
Р.Каримов

Р.Каримов

Э.Илоян

10:13

АО «Свердловская киностудия»

«Сломя голову»

С.Минаев

А.Аксененко

О.Ерофеева

10:21

АО «Свердловская киностудия»

«Окно»

К.Огаджанян
И.Одоевский
К.Казаков

А.Бильжо

О.Ерофеева

10:29

АО «ТПО «СДФ»

«Беглецы»

А.Гавриленко
В.Рубан

А.Тельнов

А.Тельнов

10:37

ЗАО «Мотор фильм студия»

«Помилование»

А.Акманов

А.Аскаров

М.Курбатов
Т.Каримов
Д.Фикс

10:45

ООО «Ай Ди Продакшн»

«Семья на ветру»

Е.Болычева

Е.Болычева

Д.Литвинов
Е.Кононенко
А.Котт

10:53

ООО «Ай Ди Продакшн»

«Черный апельсин»

М.Кустовская

Я.Гладких

Д.Литвинов
Е.Кононенко

11:01

ООО «Арк Пикчерс»

«Счастье»

Э.Манжеева
П.Легостаева

Э.Манжеева

Е.Одинцов, К. К-Т.Малкин-Фам

11:09

ООО «БСП Продакшн»

«Сломанные крылья»

С.Черников

С.Черников

М.Левин

11:17

ООО «Водород 2011»

«Ника»

Ю.Гулян, В.Кузьмина

А.Андрющенко, В.Кузьмина

М.Врубель, А.Андрющенко, Ф.Бондарчук, Д.Баглай

11:25

ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн»

«Лунатики»

Ю.Мороз

Ю.Мороз

С.Извекова

11:33

ООО «Кинокомпания 29 февраля»

«Енотовый город»

А.Федорченко, Д.Осокин, О.Лоевский

А.Федорченко

Д.Воробьев

11:41

ООО «КиноЛига»

«Несколько настоящих дней»

А.Бородачев

Г.Шенгелия

Г.Шенгелия
М.Шашков

11:49

ООО «Киностудия Соль»

«Степные боги»

М.Зубко

О.Асадулин

Д.Ковалевский

11:57

ООО «Кью Эс Фильмс»

«Я женил своих родителей»

И.Капитонов
С.Подгаевский
Н.Дубовая
И.Ходюш

И.Ходюш

И.Капитонов

12:05

ПЕРЕРЫВ

 

 

 

 

12:40

ООО «Мего Дистрибьюшн»

«Дикие»

К.Трофимов
В.Котт

В.Котт

В.Котт

12:48

ООО «Одиннадцать»

«Менады»

А.Зельдович

А.Зельдович

А.Качко

12:56

ООО «Планета Кино»

«Почти Герой Советского Союза»

В.Серкез

Д.Суворов

Д.Кабановский

13:04

ООО «Покровка фильм»

«Хаим и Грета»

А.Червинский

С.Ливнев

С.Ливнев

13:12

ООО «Продюсерский центр «АЛЬТАИР-Ц»

«Самбистка»

Т.Цоцория

Т.Цоцория

Т.Цоцория

13:20

ООО «Продюсерский центр «Волга Фильм»

«Мятежники»

В.Алеников

В.Алеников

Н.Семина

13:28

ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»

«Операция «Пятиборец»

Л.Рябцева
О.Погодина
Ю.Суходольский

Н.Грамматиков

Н.Иванова

13:36

ООО «Синергия Фильм»

«Дина»

Т.Мирошник

В.Воробьев

О.Половинкина

13:44

ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн»

«Большая земля»

Е.Бирг

Н.Хомерики

В.Ряшин
Н.Рехтер

13:52

ООО «Старт Студио»

«Многоэтажка» 

А.Маслов
М.Маслова

А.Маслов

Д.Жалинский

14:00

ООО Студия национального кино и телевидения «Русское поле»

«Василий Теркин»

К.Геворкян

К.Геворкян

К.Геворкян

14:08

ООО "Студия ТРЕТИЙ РИМ"

"Жанна"

Е.Попечителева

К.Просяннкиов

А.Новин

14:16

ООО «Творческое объединение «КИНОЛЕСТНИЦА»

«Гладиатор»

Н.Комарова

И.Шурховецкий
Н.Комарова

Н.Комарова

14:24

ООО «Трумен Пикчерз»

«Чувства Анны»

А.Меликян

А.Меликян

Н.Крапивина
А.Меликян

14:32

ООО «Фабрика Арт Кино»

«Избранник стихий»

А.Богатырев

А.Богатырев

Т.Воронецкая

14:40

ПЕРЕРЫВ

 

 

 

 

16:00

ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»

«Плотник»

М.Степнова
А.Смирнова
И.Лесков

А.Смирнова

И.Стюарт
П.Буря
М.Османов

16:08

ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»

«Рыжий»

С.Минаев

С.Серзин

И.Стюарт
П.Буря
М.Османов

16:16

ООО «Артлайт»

«Друг детства»

Баранов Иван Александрович
Маркин Александр Петрович
Носков Александр Анатольевич

Ходнев Павел Николаевич

Котелевский Александр Федорович
Новиков Андрей Валериевич (Исполнительный продюсер
Котелевская Варвара Сергеевна
+7 962 962 44 41
producer@artlite.ru)

16:24

ООО «Гольдфельд Интертейнмент»

«День отца»

Ю.Петрова

А.Мамедов

А.Златопольский

16:32

ООО «Ералаш»

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» № 373-382

И.Глинков, А.Детков, И.Ситников, О.Липин, Г. Польский, Е.Юликов, А.Щеглов, А. Гройс, Г.Курлаев

Л.Чернобурова, М.Сулейманова, Е.Юликов, А.Щеглов, А. Гройс, В.Макейчик, А.Арутюнян, Е.Соколов, Г.Курлаев, О.Фомин, Э.Малхасьян, А.Михалев, Р.Гапанюк, Е.Ковалец

А.Григорян

16:42

ООО «Зебра»

«Мухадракон»

И.Марийчук

Т.Колганова

Ю.Соболевская

16:50

ООО «ИНФИНИТИ КЛАБ ПРОДАКШН»

«Зарница»

Г.Казачков

А.Якимчук

К.Архипова, И.Архипов, И.Кривицкий

16:58

ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь»

«Билет на Божественную комедию»

А.Адасинский
Е.Яровая

А.Адасинский

А.Разголова

17:06

ООО «Кинокомпания «Стелла»

«Близнецы»

Г.Сальгарелли

Ф.Попов

Ф.Попов

17:14

ООО «Киностудия «Мастер»

«Личность»

Ю.Кара

Ю.Кара

Ю.Кара

17:22

ООО «Колесо судьбы»

«Четыре четверти»

Ю.Козловский

Е.Тирдатова

Е.Тирдатова

17:30

ООО «Лесильда»

«Дневник Элли»

А.Ершов

В.Рожнов

О.Тюленева

17:38

ООО «Наш формат»

«Храбрый Кист»

А.Сулумбек

А.Сулумбек

М.Дзортова

17:46

ООО «Олимп Инвест»

«РОК-УРОК»

И.Цыплухина

Н.Ахметова

Т.Черноштан

17:54

ООО ПК «Среда»

«Кто не спрятался, я не виноват»

Э.Чаландзтя

В.Мирзоев

А.Цекало

 

8 октября 2021 г., пятница, начало в 10:00

 

Время 

Наименование организации

Название проекта

Автор сценария

Режиссер-постановщик

Продюсер

10:05

ООО «Продюсерская компания «Русь»

«Чемпион»

А.Козлова

А.Данилов

И.Соина

10:13

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

«Случайный пират»

А.Вейлерт

М.Шевчук

Ф.Попов

10:21

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

«Селфи для призрака»

Ю.Арабов

А.Цой

Ф.Попов

10:29

ООО «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького»

«Чижик-Пыжик возвращается»

Е.Пьянова
Ю.Воронова

Э.Суни

Н.Харыбина

10:37

ООО «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького»

«Детектор»

И.Станиславский
Е.Шарфунова
Ю.Воронова

К.Данилов

Н.Харыбина

10:45

ООО «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького»

«Хочу жениться!»

Л.Айрапетян

Г.Сальников

Н.Харыбина

10:53

ООО «Сок»

«Концерт отменяется»

Н.Першина
Д.Малошенко

Н.Першина

П.Зарукин

11:01

ООО «Студия Ин Тим»

«Игра»

Б.Чертков

Б.Чертков

Т.Емченко
Б.Чертков
А.Ахмедов

11:09

ООО «Хижина-фильм»

«Почти взрослый день»

Ю.Матросова

В.Павлов

Ю.Порядкина

11:17

ООО «Черомафильм»

«Чудеса болотные»

И.Черницкий
И.Смолькин

И.Черницкий

Н.Романов
И.Черницкий

11:25

ООО «Аврора Продакшнс»

«Соло для айфона»

А.Чернышев

Р.Прыгунов

К.Синенко

11:33

ООО «АДРЕС ФИЛЬМ»

«Самая легкая лодка в мире»

С.Осипьян
А.Бартенева

С.Осипьян

В.Кречетова

11:41

ООО «Алюжн Медиа»

«Ветер»

П.Луцик
А.Саморядов

С.Члиянц

С.Члиянц
С.Мусаева

11:49

ООО «Артлайт»

«Возвращение Робинзона»

Г.Константинопольский

Г.Константинопольский

А.Новиков

11:57

ООО «Вега Фильм»

«Кликушество»

И.Твердовский

И.Твердовский

Е.Михайлова

12:05

ПЕРЕРЫВ

 

 

 

 

12:40

ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»

«Блондинка»

П.Мирзоев

П.Мирзоев

Ю.Мишкинене

12:48

ООО «ВИШ МЕДИА»

«Свет»

А.Коломеец

А.Коломеец

А.Шалашина

12:56

ООО «ДК Интертеймент»

«7 сторон моей жизни»

А.Фомин

А.Фомин

Д.Козловский

13:04

ООО «Дока»

«Верблюжья дуга»

В.Суслин

В.Суслин

Л.Олейник

13:12

ООО «Друг Друга»

«Холидейз»

Б.Акопов
С.Минаев

Б.Акопов

С.Корнихин

13:20

ООО «Искусство для людей»

«Узник совести»

А.Таратухин

Н.Владимиров

Н.Владимиров

13:28

ООО «Кавказфильм»

«Кровник»

А.Емкужев

А.Емкужев

А.С.Емкужев

13:36

ООО «Кинокомпания «Июнь»

«Василий и Норочка»

Л.Малеванная

К.Худяков

Е.Максина

13:44

ООО «Кинокомпания «СТВ»

«Один маленький ночной секрет»

Н.Мещанинова

Н.Мещанинова

С.Сельянов

13:52

ООО «Киностудия «Артфильм»

«Металлическая Тамара»

Р.Жигалов

Р.Жигалов

С.Сергеев

14:00

ООО «Киностудия КИТ»

«Пингвины»

А.Лукашевич

А.Лукашевич

А.Бондарев

14:08

ООО «Клевер Студия»

«Смертник»

М.Агранович
И.Тилькин

М.Агранович

И.Бачурин

14:16

ООО «КолорФильм»

«Не Ангел»

Л.Рыбаков

Л.Рыбаков

В.Игнатьев

14:24

ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»

«Мальвина»

Е.Хрипкова

Е.Сангаджиев

Р.Дишдишян
В.Хачатрян 
E-mail: mail@marsme.ru

14:32

ООО «МТС Медиа»

«Там, где цветет полынь»

М.Шульман
А.Зарубеева

В.Мункуев

И.Мишин

14:40

ПЕРЕРЫВ

 

 

 

 

16:00

ООО «Пик Медиа»

«Хочу замуж»

С.Карпунина

С.Карпунина

А.Кремер

16:08

ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»

«Летом асфальт теплый»

Н.Багирзаде
И.Басенко

И.Басенко

Ф.Щербаков

16:16

ООО «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого»

«Я умею кататься на трамвае»

А.Гоноровский

И.Полевичко

Д.Клепацкий

16:24

ООО «Русское Возрождение»

«Первая любовь»

Е.Тирдатова

С.Проскурина

Д.Давиденко

16:32

ООО «Студия АСДС»

«Пять процентов»

Д.Светозаров

Д.Светозаров

Е.Борисова

16:40

ООО «Студия «КИНОПРОБА»

«Про мою маму и про меня»

Е.Жилейкина

Д.Губарев

Ю.Обухов

16:48

ООО «Тема»

«Бурхан. Дух Байкала»

М.Расходников
М.Быкова
А.Глазунова

М.Расходников

М.Расходников
М.Шлихт
Д.Пристансков
С.Грибков
Д.Подпругина

16:56

ООО «Форест-Фильм»

«Фрау»

Л.Мульменко

Л.Мульменко

Н.Дрозд

17:04

ООО «Хьюман Филмс»

«Я заберу твое солнце»

А.Селивестров
Г.Данилов

А.Селивестров

П.Фельдман

17:12

ООО «Централ Партнершип»

«Чужая кожа»

Э.Бордуков
Т.Леонова
А.Окромчедлишвили

Э.Бордуков

В.Верещагин
С.Багиров

17:20

ООО «Вива Фильмз»

«Рокси»

Д.Цинцадзе (Грузия)
А.Шевцов (Россия)

Д.Цинцадзе (Грузия)

Н.Горшкова

17:28

ООО «ЛЕМОН ФИЛМЗ СТУДИО»

«Леван и Гиви»

Б.Бакурадзе (Россия)

Б.Бакурадзе (Россия)

Б.Бакурадзе
А.Тихонова

17:36

ООО «МЕТРАФИЛЬМС»

«Апатия»

А.Авранас (Греция)
С.Памбаллис (Кипр)

А.Авранас (Греция)

А.Васильев

17:44

ООО «Силви»

«Яша и Леонид Брежнев»

Э.Багдасарян (Армения)

Э.Багдасарян (Республика Армения)

К.Малерян

17:52

ООО «Студия «Елена»

«Все будет хорошо – 2»

О.Альщиц (Россия)

Д.Астрахан (Россия)

Д.Астрахан
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