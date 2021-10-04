Экспертный совет Минкульта представил игровые фильмы, допущенные до питчинга
Очная защита проектов состоится 7–8 октября
Экспертный совет Министерства культуры РФ сформировал список игровых проектов, допущенных к третьему этапу отбора. Питчинг игровых фильмов состоится 7–8 октября в Большом зале коллегии на 1-м этаже Минкультуры России по адресу: М.Гнездниковский переулок, д. 7.
7 октября 2021 г., четверг, начало в 10:00
|
Время
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
Автор сценария
|
Режиссер-постановщик
|
Продюсер
|
10:05
|
АО «ВБД Груп»
|
«Дыхание»
|
А.Гончаров
|
Р.Каримов
|
Э.Илоян
|
10:13
|
АО «Свердловская киностудия»
|
«Сломя голову»
|
С.Минаев
|
А.Аксененко
|
О.Ерофеева
|
10:21
|
АО «Свердловская киностудия»
|
«Окно»
|
К.Огаджанян
|
А.Бильжо
|
О.Ерофеева
|
10:29
|
АО «ТПО «СДФ»
|
«Беглецы»
|
А.Гавриленко
|
А.Тельнов
|
А.Тельнов
|
10:37
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
«Помилование»
|
А.Акманов
|
А.Аскаров
|
М.Курбатов
|
10:45
|
ООО «Ай Ди Продакшн»
|
«Семья на ветру»
|
Е.Болычева
|
Е.Болычева
|
Д.Литвинов
|
10:53
|
ООО «Ай Ди Продакшн»
|
«Черный апельсин»
|
М.Кустовская
|
Я.Гладких
|
Д.Литвинов
|
11:01
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
«Счастье»
|
Э.Манжеева
|
Э.Манжеева
|
Е.Одинцов, К. К-Т.Малкин-Фам
|
11:09
|
ООО «БСП Продакшн»
|
«Сломанные крылья»
|
С.Черников
|
С.Черников
|
М.Левин
|
11:17
|
ООО «Водород 2011»
|
«Ника»
|
Ю.Гулян, В.Кузьмина
|
А.Андрющенко, В.Кузьмина
|
М.Врубель, А.Андрющенко, Ф.Бондарчук, Д.Баглай
|
11:25
|
ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн»
|
«Лунатики»
|
Ю.Мороз
|
Ю.Мороз
|
С.Извекова
|
11:33
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
«Енотовый город»
|
А.Федорченко, Д.Осокин, О.Лоевский
|
А.Федорченко
|
Д.Воробьев
|
11:41
|
ООО «КиноЛига»
|
«Несколько настоящих дней»
|
А.Бородачев
|
Г.Шенгелия
|
Г.Шенгелия
|
11:49
|
ООО «Киностудия Соль»
|
«Степные боги»
|
М.Зубко
|
О.Асадулин
|
Д.Ковалевский
|
11:57
|
ООО «Кью Эс Фильмс»
|
«Я женил своих родителей»
|
И.Капитонов
|
И.Ходюш
|
И.Капитонов
|
12:05
|
ПЕРЕРЫВ
|
|
|
|
|
12:40
|
ООО «Мего Дистрибьюшн»
|
«Дикие»
|
К.Трофимов
|
В.Котт
|
В.Котт
|
12:48
|
ООО «Одиннадцать»
|
«Менады»
|
А.Зельдович
|
А.Зельдович
|
А.Качко
|
12:56
|
ООО «Планета Кино»
|
«Почти Герой Советского Союза»
|
В.Серкез
|
Д.Суворов
|
Д.Кабановский
|
13:04
|
ООО «Покровка фильм»
|
«Хаим и Грета»
|
А.Червинский
|
С.Ливнев
|
С.Ливнев
|
13:12
|
ООО «Продюсерский центр «АЛЬТАИР-Ц»
|
«Самбистка»
|
Т.Цоцория
|
Т.Цоцория
|
Т.Цоцория
|
13:20
|
ООО «Продюсерский центр «Волга Фильм»
|
«Мятежники»
|
В.Алеников
|
В.Алеников
|
Н.Семина
|
13:28
|
ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
|
«Операция «Пятиборец»
|
Л.Рябцева
|
Н.Грамматиков
|
Н.Иванова
|
13:36
|
ООО «Синергия Фильм»
|
«Дина»
|
Т.Мирошник
|
В.Воробьев
|
О.Половинкина
|
13:44
|
ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн»
|
«Большая земля»
|
Е.Бирг
|
Н.Хомерики
|
В.Ряшин
|
13:52
|
ООО «Старт Студио»
|
«Многоэтажка»
|
А.Маслов
|
А.Маслов
|
Д.Жалинский
|
14:00
|
ООО Студия национального кино и телевидения «Русское поле»
|
«Василий Теркин»
|
К.Геворкян
|
К.Геворкян
|
К.Геворкян
|
14:08
|
ООО "Студия ТРЕТИЙ РИМ"
|
"Жанна"
|
Е.Попечителева
|
К.Просяннкиов
|
А.Новин
|
14:16
|
ООО «Творческое объединение «КИНОЛЕСТНИЦА»
|
«Гладиатор»
|
Н.Комарова
|
И.Шурховецкий
|
Н.Комарова
|
14:24
|
ООО «Трумен Пикчерз»
|
«Чувства Анны»
|
А.Меликян
|
А.Меликян
|
Н.Крапивина
|
14:32
|
ООО «Фабрика Арт Кино»
|
«Избранник стихий»
|
А.Богатырев
|
А.Богатырев
|
Т.Воронецкая
|
14:40
|
ПЕРЕРЫВ
|
|
|
|
|
16:00
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»
|
«Плотник»
|
М.Степнова
|
А.Смирнова
|
И.Стюарт
|
16:08
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»
|
«Рыжий»
|
С.Минаев
|
С.Серзин
|
И.Стюарт
|
16:16
|
ООО «Артлайт»
|
«Друг детства»
|
Баранов Иван Александрович
|
Ходнев Павел Николаевич
|
Котелевский Александр Федорович
|
16:24
|
ООО «Гольдфельд Интертейнмент»
|
«День отца»
|
Ю.Петрова
|
А.Мамедов
|
А.Златопольский
|
16:32
|
ООО «Ералаш»
|
Детский юмористический киножурнал «Ералаш» № 373-382
|
И.Глинков, А.Детков, И.Ситников, О.Липин, Г. Польский, Е.Юликов, А.Щеглов, А. Гройс, Г.Курлаев
|
Л.Чернобурова, М.Сулейманова, Е.Юликов, А.Щеглов, А. Гройс, В.Макейчик, А.Арутюнян, Е.Соколов, Г.Курлаев, О.Фомин, Э.Малхасьян, А.Михалев, Р.Гапанюк, Е.Ковалец
|
А.Григорян
|
16:42
|
ООО «Зебра»
|
«Мухадракон»
|
И.Марийчук
|
Т.Колганова
|
Ю.Соболевская
|
16:50
|
ООО «ИНФИНИТИ КЛАБ ПРОДАКШН»
|
«Зарница»
|
Г.Казачков
|
А.Якимчук
|
К.Архипова, И.Архипов, И.Кривицкий
|
16:58
|
ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь»
|
«Билет на Божественную комедию»
|
А.Адасинский
|
А.Адасинский
|
А.Разголова
|
17:06
|
ООО «Кинокомпания «Стелла»
|
«Близнецы»
|
Г.Сальгарелли
|
Ф.Попов
|
Ф.Попов
|
17:14
|
ООО «Киностудия «Мастер»
|
«Личность»
|
Ю.Кара
|
Ю.Кара
|
Ю.Кара
|
17:22
|
ООО «Колесо судьбы»
|
«Четыре четверти»
|
Ю.Козловский
|
Е.Тирдатова
|
Е.Тирдатова
|
17:30
|
ООО «Лесильда»
|
«Дневник Элли»
|
А.Ершов
|
В.Рожнов
|
О.Тюленева
|
17:38
|
ООО «Наш формат»
|
«Храбрый Кист»
|
А.Сулумбек
|
А.Сулумбек
|
М.Дзортова
|
17:46
|
ООО «Олимп Инвест»
|
«РОК-УРОК»
|
И.Цыплухина
|
Н.Ахметова
|
Т.Черноштан
|
17:54
|
ООО ПК «Среда»
|
«Кто не спрятался, я не виноват»
|
Э.Чаландзтя
|
В.Мирзоев
|
А.Цекало
8 октября 2021 г., пятница, начало в 10:00
|
Время
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
Автор сценария
|
Режиссер-постановщик
|
Продюсер
|
10:05
|
ООО «Продюсерская компания «Русь»
|
«Чемпион»
|
А.Козлова
|
А.Данилов
|
И.Соина
|
10:13
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
«Случайный пират»
|
А.Вейлерт
|
М.Шевчук
|
Ф.Попов
|
10:21
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
«Селфи для призрака»
|
Ю.Арабов
|
А.Цой
|
Ф.Попов
|
10:29
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького»
|
«Чижик-Пыжик возвращается»
|
Е.Пьянова
|
Э.Суни
|
Н.Харыбина
|
10:37
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького»
|
«Детектор»
|
И.Станиславский
|
К.Данилов
|
Н.Харыбина
|
10:45
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького»
|
«Хочу жениться!»
|
Л.Айрапетян
|
Г.Сальников
|
Н.Харыбина
|
10:53
|
ООО «Сок»
|
«Концерт отменяется»
|
Н.Першина
|
Н.Першина
|
П.Зарукин
|
11:01
|
ООО «Студия Ин Тим»
|
«Игра»
|
Б.Чертков
|
Б.Чертков
|
Т.Емченко
|
11:09
|
ООО «Хижина-фильм»
|
«Почти взрослый день»
|
Ю.Матросова
|
В.Павлов
|
Ю.Порядкина
|
11:17
|
ООО «Черомафильм»
|
«Чудеса болотные»
|
И.Черницкий
|
И.Черницкий
|
Н.Романов
|
11:25
|
ООО «Аврора Продакшнс»
|
«Соло для айфона»
|
А.Чернышев
|
Р.Прыгунов
|
К.Синенко
|
11:33
|
ООО «АДРЕС ФИЛЬМ»
|
«Самая легкая лодка в мире»
|
С.Осипьян
|
С.Осипьян
|
В.Кречетова
|
11:41
|
ООО «Алюжн Медиа»
|
«Ветер»
|
П.Луцик
|
С.Члиянц
|
С.Члиянц
|
11:49
|
ООО «Артлайт»
|
«Возвращение Робинзона»
|
Г.Константинопольский
|
Г.Константинопольский
|
А.Новиков
|
11:57
|
ООО «Вега Фильм»
|
«Кликушество»
|
И.Твердовский
|
И.Твердовский
|
Е.Михайлова
|
12:05
|
ПЕРЕРЫВ
|
|
|
|
|
12:40
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|
«Блондинка»
|
П.Мирзоев
|
П.Мирзоев
|
Ю.Мишкинене
|
12:48
|
ООО «ВИШ МЕДИА»
|
«Свет»
|
А.Коломеец
|
А.Коломеец
|
А.Шалашина
|
12:56
|
ООО «ДК Интертеймент»
|
«7 сторон моей жизни»
|
А.Фомин
|
А.Фомин
|
Д.Козловский
|
13:04
|
ООО «Дока»
|
«Верблюжья дуга»
|
В.Суслин
|
В.Суслин
|
Л.Олейник
|
13:12
|
ООО «Друг Друга»
|
«Холидейз»
|
Б.Акопов
|
Б.Акопов
|
С.Корнихин
|
13:20
|
ООО «Искусство для людей»
|
«Узник совести»
|
А.Таратухин
|
Н.Владимиров
|
Н.Владимиров
|
13:28
|
ООО «Кавказфильм»
|
«Кровник»
|
А.Емкужев
|
А.Емкужев
|
А.С.Емкужев
|
13:36
|
ООО «Кинокомпания «Июнь»
|
«Василий и Норочка»
|
Л.Малеванная
|
К.Худяков
|
Е.Максина
|
13:44
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
«Один маленький ночной секрет»
|
Н.Мещанинова
|
Н.Мещанинова
|
С.Сельянов
|
13:52
|
ООО «Киностудия «Артфильм»
|
«Металлическая Тамара»
|
Р.Жигалов
|
Р.Жигалов
|
С.Сергеев
|
14:00
|
ООО «Киностудия КИТ»
|
«Пингвины»
|
А.Лукашевич
|
А.Лукашевич
|
А.Бондарев
|
14:08
|
ООО «Клевер Студия»
|
«Смертник»
|
М.Агранович
|
М.Агранович
|
И.Бачурин
|
14:16
|
ООО «КолорФильм»
|
«Не Ангел»
|
Л.Рыбаков
|
Л.Рыбаков
|
В.Игнатьев
|
14:24
|
ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»
|
«Мальвина»
|
Е.Хрипкова
|
Е.Сангаджиев
|
Р.Дишдишян
|
14:32
|
ООО «МТС Медиа»
|
«Там, где цветет полынь»
|
М.Шульман
|
В.Мункуев
|
И.Мишин
|
14:40
|
ПЕРЕРЫВ
|
|
|
|
|
16:00
|
ООО «Пик Медиа»
|
«Хочу замуж»
|
С.Карпунина
|
С.Карпунина
|
А.Кремер
|
16:08
|
ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»
|
«Летом асфальт теплый»
|
Н.Багирзаде
|
И.Басенко
|
Ф.Щербаков
|
16:16
|
ООО «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого»
|
«Я умею кататься на трамвае»
|
А.Гоноровский
|
И.Полевичко
|
Д.Клепацкий
|
16:24
|
ООО «Русское Возрождение»
|
«Первая любовь»
|
Е.Тирдатова
|
С.Проскурина
|
Д.Давиденко
|
16:32
|
ООО «Студия АСДС»
|
«Пять процентов»
|
Д.Светозаров
|
Д.Светозаров
|
Е.Борисова
|
16:40
|
ООО «Студия «КИНОПРОБА»
|
«Про мою маму и про меня»
|
Е.Жилейкина
|
Д.Губарев
|
Ю.Обухов
|
16:48
|
ООО «Тема»
|
«Бурхан. Дух Байкала»
|
М.Расходников
|
М.Расходников
|
М.Расходников
|
16:56
|
ООО «Форест-Фильм»
|
«Фрау»
|
Л.Мульменко
|
Л.Мульменко
|
Н.Дрозд
|
17:04
|
ООО «Хьюман Филмс»
|
«Я заберу твое солнце»
|
А.Селивестров
|
А.Селивестров
|
П.Фельдман
|
17:12
|
ООО «Централ Партнершип»
|
«Чужая кожа»
|
Э.Бордуков
|
Э.Бордуков
|
В.Верещагин
|
17:20
|
ООО «Вива Фильмз»
|
«Рокси»
|
Д.Цинцадзе (Грузия)
|
Д.Цинцадзе (Грузия)
|
Н.Горшкова
|
17:28
|
ООО «ЛЕМОН ФИЛМЗ СТУДИО»
|
«Леван и Гиви»
|
Б.Бакурадзе (Россия)
|
Б.Бакурадзе (Россия)
|
Б.Бакурадзе
|
17:36
|
ООО «МЕТРАФИЛЬМС»
|
«Апатия»
|
А.Авранас (Греция)
|
А.Авранас (Греция)
|
А.Васильев
|
17:44
|
ООО «Силви»
|
«Яша и Леонид Брежнев»
|
Э.Багдасарян (Армения)
|
Э.Багдасарян (Республика Армения)
|
К.Малерян
|
17:52
|
ООО «Студия «Елена»
|
«Все будет хорошо – 2»
|
О.Альщиц (Россия)
|
Д.Астрахан (Россия)
|
Д.Астрахан