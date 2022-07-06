Минкультуры провело питчинг игровых детских и юношеских фильмов

БК рассказывает о 22 проектах, участвовавших в очной защите

5 июля в Министерстве культуры РФ прошла очная защита игровых фильмов для детей и юношества. Как отметил глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, ведомство получило 77 заявок детско-юношеских проектов, претендующих на получение государственного финансирования; из них до очной презентации допущены 22 проекта.

В этом году наиболее популярными среди детско-юношеских заявок были проекты о преодолении себя, приключенческие истории с элементами русского фольклора. В своих презентациях авторы делали акцент на социальную значимость картины, а также на необходимость создания воспитательных проектов для формирования увлекающегося, патриотичного и здорового поколения.

Питчинг фильмов для детей и юношества

Открыла питчинг комедия "ДжемСтудии" СВОИ ДЕЛА режиссера Евгении Яцкиной. Картина рассказывает о мальчике, который приезжает к своему двоюродному брату в деревню. За несколько дней на каникулах братья успевают устроить переполох. Благодаря приключениям герой понимает, что такое настоящая дружба и братская любовь. Роли в проекте исполняют Андрей и Егор Андреевы, Кирилл Плетнев, Светлана Колпакова, Мария Куликова, Сергей Никоненко, Тимофей Трибунцев и Владимир Ильин. Как отметила режиссер фильма, прокатчиком фильма готова выступить компания “Каропрокат”.

Следующим стал авантюрный проект ЧЕРНЫЙ АИСТ Филиппа Коршуноваа. Три мальчика собираются в деревенском киноклубе, чтобы посмотреть единственную оставшуюся на пленке французскую картину. Однако в картине нет одной части, и чтобы узнать, кого из персонажей главная героиня выберет в конце, подростки решают угнать самолет и отправиться на встречу с сыгравшей в нем актрисой. В основу картины также легли элементы башкирского фольклора, согласно которому после исчезновения всех черных аистов из деревни Кара каузы ушло благополучие. Продюсером проекта выступает Гюльнара Сайфутдинова, производство — компания "Зарево". Съемки фильма планируется провести в Башкирии, релиз ожидается в марте 2024 года. Из бюджета в 90 млн рублей авторы запрашивают у Министерства культуры РФ 63 млн рублей.

Необычный актерский состав заявили создатели фильма Я - МЕДВЕДЬ Кирилла Кемница. Главный герой — настоящий медвежонок, который неожиданно сваливается на голову семье, которой и без того хватает проблем. Однако со временем новые опекуны животного осознают, что медведь также нуждается в человеческой защите. Компания "Инфинити контент" запрашивает 60 млн рублей государственной поддержки при общем бюджете 124,5 млн рублей. Дистрибьютором вновь заявлен "Каропрокат", релиз планируется в ноябре 2023 года,

В центре сюжета семейного приключенческого проекта ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР – 12-летняя Майя, которая узнает, что семья темных магов подменила ее родителей, заточив их в хрустальном шаре. Девочке предстоит спасти родных из плена и остановить вторжение темных сил. В дримкасте заявлены Елизавета Боярская, Кай Гетц, Максим Матвеев, Марта Тимофеева, Ольга Науменко, Ирина Пегова. Режиссером картины выступит Алена Рубинштейн, продюсером — Елена Калинина. Бюджет фантастического проекта составляет 147 млн рублей, запрашиваемая сумма — 100 млн рублей. Потенциальным прокатчиком названа компания "Кинологистика".

Еще одним проектом, где в качестве желаемого исполнителя главной роли указан Максим Матвеев, стала картина КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ Ольги Беляевой. Авторы также хотят задействовать в своем проекте Анну Чиповскую, Ивана Колесникова, Сергея Никоненко и Дмитрия Ендальцева. Прокатчиком может выступить "СБ Фильм". Производство — кинокомпания "Июнь". Другом главного героя фильма становится его учитель. Со временем у мальчика появляется собака.

Компания "Телесто" презентовала на очной защите мюзикл ЧУЧЕЛО, основанный на повести Владимира Железнякова. Как отметили создатели проекта, они не будут повторять одноименный фильм Ролана Быкова с Кристиной Орбакайте в главной роли. В основу ляжет театральный мюзикл, поставленный Владимиром Карабановым, он же выступает режиссером фильма. Заявлен синтез жанров: драма, скринлайф, мюзикл. Продюсерами картины выступают Михаил Дегтярь и Елена Гликман.

Еще одним мюзиклом, представленным на питчинге, стал проект ДЕНЬ, КОГДА ТЫ МНЕ ПРИСНИЛАСЬ. Фильм компании QS Films расскажет о невозможности любви между старшеклассником Олегом, который промышляет мелкими кражами, и Ольгой, дочерью военного, контролирующего каждый ее шаг. События мюзикла происходят в 1990-х годах. Режиссер и продюсер российской адаптации ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ — Иван Капитонов, автор сценария — Святослав Подгаевский. В главных ролях предлагается задействовать Петра Натарова и Полину Гухман, а также Владимира Вдовиченкова, Викторию Исакову, Дмитрия Чеботарева. У авторов уже есть договоренности с "Централ Партнершип" по прокату мюзикла. Бюджет проекта составляет 150 млн рублей, запрашиваемая сумма — 100 млн рублей. При этом сборы проекта ожидаются на уровне 230 млн рублей. Релиз запланирован на 28 декабря 2023 года.

Экранизацию одноименной повести Эдуарда Веркина ОБЛАЧНЫЙ ПОЛК на питчинге представила компания "Снега". Фильм рассказывает о юном партизане, прообразом которого Леонид Голиков. Из сегодняшнего дня герои попадают в 1943 год в расположение партизан. Выполняя задания, ребята оказываются в доме странного художника-провидца, рисующего картину с русскими героями. Когда начинаются боевые действия, подросткам предстоит проявить мужество наравне с изображенными на картине персонажами.

Продолжил тему военно-патриотических проектов фильм В КОЛЬЦЕ ОРИОНА о девушке-подростке, которой помогает преодолеть горе после смерти сестры благодаря участие в военно-патриотеском клубе. Производством занимается компания "КПС" на базе киностудии "Мосфильм". Режиссером выступает Александр Кулямин.

В приключенческом фильме ЗОЛОТОЙ САМОЛЕТ Олега Фомина трое мальчишек с разным социальным статусом — Сашка, Славка и Колька — отправляются в тайгу на поиски самолета с золотом, который упал во время Великой Отечественной войны. Исполнительным продюсером выступает Ольга Курбацкая.

События первой половины ХХ века планируется запечатлеть в картине СУДЬБА БАРАБАНЩИКА — экранизации повести Аркадия Гайдара. Режиссером выступит Анна Чернакова, художник-постановщик — Александр Адабашьян. В 1930-х 12-летний мальчик Сережа годах остается один. Со временем приключения на его пути становятся все более трагичными и опасными. Однако немногие верящие в него люди предают мальчику силы совершать подвиги. Начало проката запланировано на 2024 год. Съемки планируются на базе киностудии “Мосфильм”.

На питчинге также была представлена экранизация повести СЫРОЕЖКИ современной писательницы Ксении Драгунской. В дримкасте вновь заявлен Максим Матвеев. По сюжету картины Александра Галибина Амаранта и Аня встречаются с человеком, который после встречи с девочками привязывается к ним. Они начинают общаться, проводить много времени вместе и ходить в походы. Однако настороженные взрослые разрушают мир, который складывался между героями. Режиссер — Александр Галибин.

Новогодний фильм СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ для детей дошкольного и школьного возраста представила компания "Кинопрогрупп". Молодой отец в новогоднюю ночь остается один с тремя детьми. На радость непоседам они встречают Деда Мороза и Снегурочку, которые переносят героев в сказку. Дети попадают в мир приключений, благодаря которым они начинают познавать мир. За режиссуру проекта отвечает Арман Геворгян, сценарист и продюсер — Светлана Иванникова. Авторы картины планируют задействовать в съемках Евгения Цыганова, Светлану Иванову, Максима Матвеева, Елизавету Боярскую, Александра Михайлова, Надежду Бабкину, Дмитрия Назарова, Елену Пегову, Дмитрия Хрусталева, Аллу Михееву, Александра Паля и Александра Самойленко. Сказочных героев планируют создать анимированными. Предварительно согласованный прокатчик — компания "Парадиз".

Волшебная сказка БУКВОЧЕТЫ представит историю о школьниках Маше, Антоне и Митрофане. Ребята во время экскурсии в библиотеке сбрасывают книги с полок, и в наказание за это они попадают в страну Буквочетов, где перемещаются в различных книжных сюжетах — русских сказках, истории Тимура и его команды и повести о мастере Левше. Им предстоит узнать, какие приключения приготовили для них хранители книг — Буквочеты. Съемки будут проходить в Российской национальной библиотеке, которая предоставит все свои пространства и необходимые для фильма артефакты. Продюсер — Александр Морозов, режиссер-постановщик — Карен Захаров. В числе желаемых актеров заявлены Ян Цапник и Юрий Гальцев.

Фэнтези-сказка ВАСИЛИССА для более взрослой аудитории расскажет историю девушки, которая в свой 16-й день рождения чувствует зов леса, где и начинаются ее путешествие в мир, где обитают древние существа. В основу фильма ляжет одноименная пьеса Марии Малухиной. Режиссером-постановщиком выступит Вета Гераськина.

На государственное финансирование также претендует компания "Рифей" с проектом ЛЕДЯНАЯ ИСТОРИЯ - 2. КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ. Во вселенной мира Холода большие проблемы — там стремительно теплеет. Король отправляет принца в наш мир, чтобы поработить его. С собой он берет волшебную пыльцу, чтобы оживить неодушевленных и с их помощью совершать злодейства. Статуи матросов и мумии египтян из музеев становятся прислужниками злодея. Однако статуя пионера Никиты сбегает, находит друзей, отца Вячеслава, который и вылепил скульптуру, и влюбляется в девочку. Дети и взрослые под руководством Никиты вступают в схватку с прислужниками принца, чтобы спасти свой мир. Продвижением займется компания “Синемаус Студио”. Запрашиваемая сумма — 87,5 млн рублей. Оригинальный фильм в конце 2021 года в кинопрокате заработал, по данным ЕАИС, 261 тысячу рублей. Как отметил продюсер картины Семен Белый, авторы рассчитывают заключить договор с онлайн-платформами, которые также смогут вложиться в проект.

Приключенческий детектив ЗОЛОТО СКИФОВ Александра Сухарева при бюджете 98,5 млн рублей запрашивает у министерства 68,95 млн. По сюжету, дети приезжают на каникулы в Евпаторию. Они становится свидетелями исчезновения "золота скифов", после чего компания отправляет на поиски артефакта. Кинопрокатчиком планирует выступить компания “Крымский киномедиацентр”. Среди актеров, которых планируется задействовать в съемках, Денис Никифоров, Михаил Полицеймако, Андрей Рожков. Старт проката ожидается весной 2024 года.

Главный герой картины СЫН ГЕРОЯ — замкнутый подросток, который отправляется с тетей на летнюю подработку в детский лагерь. Там мальчик случайно знакомится с девочкой, которая разжигает в нем интерес к мотогонкам. Перед главным героем встает вопрос: сможет ли он преодолеть свой страх, остаться верным своей мечте и признаться всем, кем он является на самом деле. Съемки картины Михаила Трофимова планируются в Краснодарском крае, Воронежской области и Подмосковье.

Фантастический проект МИТЯ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ "БАРРАКУДА" представит историю о космическом пирате, которого за совершенные злодеяния ссылают на Землю. Первым человеком, которого он увидел на планете, стал десятилетний мальчик Митя. Вселившись в тело мальчика, 250-летний злодей пытается выбраться с Земли. Так он знакомится с двумя подростками, с помощью которых пират пытается реализовать свой побег. Режиссер картины — Антон Борматов, сценарист Андрей Геласимов. Бюджет картины составляет порядка 140 млн рублей. Компьютерной графикой займется компания Film Direction, работавшая над фильмами САЛЮТ-7, Т-34 и другими. Параллельно с релизом фильма в январе-феврале 2024 года планируется выпуск книги в издательстве “Эксмо”.

Тему посланников из космоса продолжил фильм ВТОРОЕ НЕБО СПРАВА. Главная героиня — необычная девочка Валентина, которая попадает в наш мир, где она встречает двух друзей, Сашу и Диму. Валентина — посланница других миров, которая может рассчитывать вероятности различных событий в зависимости от существующих обстоятельств. Валентина ищет людей, которые завладели бактерией, способной менять климат. Поиски приводят к банкиру Степанову и мультимиллионеру Великаноффски, которые без малейших угрызений совести сбираются выпустить в мир эту бактерию и извлечь из этого максимальную выгоду. Благодаря новой знакомой подростки выбирают правильный путь и решаются спасти Землю. Режиссер — Дмитрий Макаров, продюсером картины выступает Алексей Карпушин. Дримкаст: Аделина Коблова, Алексей Онежен, Кирилл Александров, Милош Бикович и Всеволод Шиловский. Бюджет проекта, в котором будут задействованы порядка 70 локаций и минимум компьютерной графики, заявлен на уровне 145 млн рублей.

События городского фэнтези с элементами фольклора НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ разворачиваются в 1703 году. Иван из глухой карельской деревни прибывает на строительство новой столицы. Однако нечисть, которая живет в топях, противостоит строителям города. Иван оскорбляет болотную ведьму, за что его ждет расплата — нечисть обращает Ивана в упыря и вручает веретено судьбы, которое откроет портал в их мир. Хотя Иван успевает избавиться от злополучного веретена, он все равно тонет в болоте и становится ни жив, ни мертв. Однако светлые силы сумели загнать нечисть вглубь болот. Теперь злые силы затаились и ждут своего часа. По словам авторов проекта, при разработке планируется использовать минимум компьютерной графики. Основные локации фильма расположены в Санкт-Петербурге. Релиз планируется в 2023 году. Творческое объединение "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов" запрашивает у Министерства культуры 150 млн рублей. В дримкасте указаны Иван Янковский, Полина Гухман, Олег Чугунов и Виктор Добронравов.

Исторический детектив КРАЖА В ЭРМИТАЖЕ Евгения Бедарева рассказывает о событиях первой половины 19 века, когда в Санкт-Петербурге под руководством архитектора Огюста Монферрана шло строительство Исакиевского собора, а на дворцовой площади была установлена Александровская колонна. Уже в наше время искатели сокровищ решаются найти утерянные реликвии дома Романовых, спрятанных в сокровищницах под Исакиевским собором. По словам авторов, уже есть предварительные договоренности по съемкам в Эрмитаже, однако, как напомнили эксперты, в музее запрещено снимать картины с артистами. Бюджет фильма составляет 113 млн рублей без учета затрат на постпродакшн.