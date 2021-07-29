Представители видеосервисов впервые вошли в экспертный совет Минкульта

Министерство культуры обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино — в их составы впервые вошли представители крупнейших видеосервисов, рассказала «Ведомостям» министр Ольга Любимова. Приказы с изменениями Минкультуры подготовит уже на этой неделе.

В обновленные составы советов, в частности, включены генеральный директор «МТС медиа» (управляет видеосервисом Kion) Игорь Мишин, креативный директор департамента производства оригинального контента IVI Originals Илья Бурец, креативный продюсер «НМГ студии» Жора Крыжовников, а также представители онлайн-кинотеатров Start, Premier, Okko и «КиноПоиск HD».

Директор департамента кинематографии Светлана Максимченко также отметила: «Мы хотим быть площадкой, где платформы находят проекты и могут выступить их соинвесторами, обеспечив внебюджетную часть проекта».

В 2019 году бюджет господдержки авторского кино, фильмов дебютантов, документальных фильмов и анимации составлял 2,5 млрд рублей, в 2020-м он сократился до 1 млрд. По итогам обращения индустрии к президенту и правительству были даны поручения увеличить финансирование начиная с 2021 года, уточняют «Ведомости». Ожидается, что уже в этом году на поддержку фильмов Минкультуры получит еще 1,5 млрд рублей, однако вопрос пока не решен окончательно.

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29.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Ведомости