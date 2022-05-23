Минкультуры объявило старт приема заявок на полное финансирование дебютов

Подать проект можно с 24 мая по 2 июня

Минкультуры РФ начинает отбор дебютных фильмов, режиссерами которых являются выпускники государственных вузов, получившие профильное высшее образование в течение пяти лет до даты подачи заявки на господдержку. Прием заявок пройдет с 24 мая по 2 июня.

Субсидии на производство игровых дебютов могут составлять до 60 млн рублей, неигровых дебютных фильмов – до 2,5 млн рублей, анимационных дебютных проектов – до 350 тысяч рублей за минуту.

Отбор получателей субсидии пройдет в три этапа. Режиссеры проектов, допущенных к финальному этапу в формате очной защиты, смогут принять участие в семинаре-интенсиве «Искусство питчинга».

Объявление результатов конкурса ожидается в июле.

1 апреля 2022 года президент России подписал изменения в Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», согласно которым предусматривается полное финансирование производства и проката дебютных фильмов.