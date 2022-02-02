Минкультуры разработало меры по привлечению инвестиций в креативные индустрии

Также планируется стимулирование активности предпринимателей в этой сегменте

Министерство культуры РФ подготовило меры по привлечению в креативные индустрии инвестиций и стимулированию предпринимательской активности в данном секторе. Работа над планом мероприятий по развитию креативных индустрий необходимо завершить к 1 марта 2022 года. На данный момент министерство, среди прочего, рассматривает поступающие предложения.

Министру культуры Ольге Любимовой свои предложения уже отправил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В документе содержатся предложения по внедрению масштабных налоговых льгот для кино-, видео- и игровой индустрий, и других сегментов.

К творческим индустриям в рамках Концепции их развития относятся:

• современные медиа и производство цифрового контента, в частности, кино-, видео-, аудио- и анимационное производство;

• прикладные творческие (креативные) индустрии, как архитектура, промышленный дизайн и другие;

• основанные на использовании историко-культурного наследия (народные художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность), искусстве (театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей и другое).

В числе предложений Минкультуры — введение единого режима налогообложения заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды для всех субъектов креативного предпринимательства. Планируется установить их на уровне, аналогичном отрасли программного обеспечения: с 1 января 2021 года для IT-компаний ставка налога на прибыль снижена с 20 до 3%, тарифы страховых взносов – с 14 до 7,6%. Такие изменения уже привели к росту отчислений в бюджет на 48 млрд рублей по итогам января – сентября.

Для российского рынка анимации льготная ставка страховых взносов в размере 14% была установлена в 2018 году, благодаря которой оказалось возможным всего за три года с 2000 до 3390 человек увеличить штатное количество сотрудников в анимационных компаниях и объем производства, отметила председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева: «Реализация нового пакета налоговых льгот, аналогичных тем, которые установлены для индустрии IT, мы ожидаем, принесет увеличение в 1,5 раза штатов анимационных студий, что, в свою очередь, позволит вдвое нарастить производство».

Кроме того, минкультуры предлагает не относить к доходам, которые учитываются при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, инвестиции в создание творческих продуктов. В частности, РСПП предложило дополнить этот список целевыми субсидиями и пожертвованиями.

Ряд налоговых льгот предлагается распространить на стимулирование развития креативной инфраструктуры, например, за счет создания креативных кластеров по всей стране. В числе предлагаемых мер — льготы по налогу на имущество и арендную плату за государственное и муниципальное имущество, включая земельные участки. Объекты недвижимости, которые входят в состав креативных кластеров, предлагается исключить из состава объектов недвижимости, для которых налоговой базой является кадастровая стоимость. Для управляющих компаний и собственников креативных кластеров планируется предусмотреть компенсацию расходов на создание инфраструктуры — ее размер не уточняется. Кроме того, РСПП предлагает для развития инфраструктуры ввести нулевую ставку торгового сбора при реализации товаров креативных индустрий в галереях и на спецярмарках.

В плане, подготовленном Минкультуры, более 50 мер, которые разделены на девять тематических блоков. Еще одна из мер – отнесение «ликвидной интеллектуальной собственности, по которой прогнозируется стабильный поток лицензионных платежей» к залогу второй категории качества. В рамках данной категории предполагаются умеренный кредитный риск и невысокая вероятность финансовых потерь банка. К таким залогам могут быть отнесены, к примеру, залоги, предметами которых являются ценные бумаги эмитентов, торгующиеся на бирже, и земельные участки, коммерческая и жилая недвижимость.

Выручку российской индустрии медиа и развлечений по итогам 2020 года эксперты PwC оценили в $21,85 млрд. Ожидается, что к 2024 году она составит $29,7 млрд.