В Минкультуры прошла очная защита документальных фильмов

Экспертам представили 110 проектов

В Министерстве культуры состоялась очная защита полнометражных неигровых национальных фильмов, в том числе дебютов. В течение двух дней экспертам было представлено 110 проектов о великих деятелях России, ключевых исторических событиях, о Великой Отечественной войне, СВО, проблемах в медицине, предпринимателях, малых народах, о спорте, о больших стройках, а также о Китае, Ливии, странах Азии и Латинской Америки.

«Студия Видеопрокат» планирует снимать фильм ВОЛЧЕК о жизни и творчестве Галины Волчек. Автором идеи выступает Сергей Гармаш. Режиссером заявлен Азат Григорян. Продюсеры – Сергей Бондарчук, Алексей Киселев.

Компания «Новые Люди» представила две картины из цикла «Настоящая Америка» о странах Латинской Америки и Карибского бассейна НИКАРАГУА. ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО, НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА и КУБА. ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО, НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА. Режиссерами выступят Сергей Мокрицкий, Иван И. Твердовский, Елена Ласкари. По словам создателей, это будет авторский взгляд на историю и современную жизнь латиноамериканских стран. Продюсер Наталья Мокрицкая ставит задачу познакомить молодые поколения с этими территориями и знаменитыми революционерами родом оттуда. В цикле запланировано создание еще двух фильмов.

«Свердловская киностудия» участвовала в конкурсе со спортивным проектом ЧЕРНО-БЕЛОЕ ДЕРБИ о двух молодых игроках в мини-футбол из соперничающих команд Тюмени и Екатеринбурга. Режиссером станет Дмитрий Колобов, продюсером – Виктор Шадрин. Референсами называют документальный фильм УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ, сериалы «Тед Лассо» и «МФК Тюмень».

Фекла Толстая выступит продюсером ленты ИСТОРИЯ ОДНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ от компании «Артмедиа». Картина расскажет историю страны через историю одной семьи, а точнее возвращения внука и правнука Льва Толстого в Россию. Режиссером заявлен Константин Голенчик.

Киностудия «Соль» запросила финансирование на создание фильма СОЛОВЕЦКИЕ КОЛОКОЛА. ИСЧЕЗНУВШИЕ СВЯТЫНИ о поиске пропавших колоколов Соловецкого монастыря после того, как обитель стала лагерем особого назначения, а реликвии были отправлены на переплавку. Режиссером заявлен Кирилл Седухин, продюсер – Денис Ковалевский.

Фильм об истории создания картины ЦАРЕУБИЙЦА Карена Шахназарова ЦАРЕУБИЙЦА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ШАХНАЗАРОВА планирует снимать компания «Ра Крик». Режиссер – Вера Водынски.

«Пигмалион Пикчерс» заявила докудраму СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ об Александре Коллонтай, первом женщине-министре и после, личном друге и доверенном лице Владимира Ленина, сыгравшей ключевую роль в том, чтобы Швеция осталась нейтральной во время нападения СССР на Финляндию и во Второй мировой войне. Режиссером станет Сергей Ховенко, продюсером – Олег Могучев.

Лариса Садилова и Рустам Ахадов выступят продюсерами картины НА ПАМЯТЬ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ о жителях приграничья с Украиной, где воспоминания стариков о Второй мировой войне переплетаются с современными специальными событиями за последние четыре года. Режиссер – Владимир Сидоров. Производством занимается кинокомпания «Прометей».

«Прайм Пикчерс» представила ленту ПУТЬ ЛОТОСА о том, как три героя – калмык, бурят и тувинец – становятся буддийскими монахами. Референсами называют фильм Вернера Херцога ВСТРЕЧИ НА КРАЮ СВЕТА, СОЛЬ ЗЕМЛИ Вима Вендерса, СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ Элема Климова. Режиссер – Никита Добрынин, продюсеры – Елена Гладкова, Станислав Шаповалов.

«Киноконтест» планирует снимать ПОМОРСКИЙ СЛОВАРЬ о жизни на севере России и свободе тамошних людей. Режиссером заявлен Александр Трофимов, продюсер – Вилена Арцруни.

«Студия Артвидео» представила фильм СВЕТ РУППУРА, посвященный строительству российскими специалистами первой атомной станции в Бангладеше. Продюсер – Никита Тихонов, режиссер – Илона Вашкелите, уже снимавшая о возведении Крымского моста. Также при поддержке «Росатома» будет создан фильм РДС-1. РОССИЯ ДЕЛАЕТ САМА «Студии ОК» о создании атомной бомбы в СССР.

Кинокомпания «Апрель» запросила средства на создание картины ПОНИМАЕТЕ, Я СЛЕЖУ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШАЛИСЬ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ об изобретателях лазера, нобелевских лауреатах Александре Прохорове и Николае Басове. Режиссером выступит Светлана Алхазашвили, продюсером – Дмитрий Николенко. Среди источников вдохновения указывают доки ЗУРАБ, БОРЗЕНКО: РИНГ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛКОЙ, «Давка-82».

«Семейное кино» участвовала в конкурсе с проектом ПЛАН «ОСТ» о стратегии фашистов по уничтожению и порабощению жителей Восточной Европы и заселению этих земель немцами. Режиссером заявлен Александр Андреев, продюсером – Маргарита Миненкова.

Также Продюсерский центр Киностудии Им М.Горького представил три проекта – ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ, ПЛИСЕЦКАЯ, СЛУЖБА СОЛНЦА. «Свердловская Киностудия» запросила средства на создание картины КОСИ, КОСА. Компания «29 февраля» участвовала в конкурсе с проектом ЛЕТА И МНЕМОЗИНА, студия «София» представила фильм ЮРИЙ АРАБОВ. ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ.