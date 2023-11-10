Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года

Серия очных защит пройдет с 13 по 17 ноября

Министерство культуры России объявило график проведения очного отбора фильмов для финансирования их производства.

Серия питчингов откроется защитой проектов для детей и юношества и дебютных игровых проектов, которая состоится 13 ноября в Большом зале коллегии на 1-м этаже Минкультуры России. В отборе примут участие 52 новых проекта.

Там же, 14 ноября, состоится очная защита игровых проектов – экспертам будет представлено 68 новых фильмов. Очные защиты неигровых полнометражных и короткометражных картин пройдут 15 и 16 ноября соответственно.

Защита анимационных проектов состоится 17 ноября в 51 кабинете на 4 этаже Минкультуры России – на суд экспертам представят 28 анимационных сериалов и 70 анимационных картин.

Начало каждой из защит в 10:00.

Фото: официальный сайт ведомства